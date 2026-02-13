Пала Италия Санта Джулия - модното спортно бижу на Италия, което домакинства на мачовете от хокейния турнир

Пала Италия Санта Джулия е модното спортно бижу на Италия, което получи легитимация само няколко дни преди старта на 25-те Зимни олимпийски игри. Арената, която домакинства на мачовете от хокейните турнири, създаде много грижи на организаторите, които похарчиха близо 270 милиона евро.

Днес, звездните тимове на Канада и Съединените щати ще изиграят първите си матчове тук, водени от играчите си от Националната хокейна лига.

Рекорден брой от 148 хокеисти от най-зрелищното първенство зад океана са в Милано, като попълват селекциите на 11 от 12-те тима в олимпийските финали. Турнирът ще бъде запомнящ се. Вчера, действащият олимпийски шампион Финландия стартира с тежка загуба от Словакия, а днес на леда ще видим единственият състезател тук член на тройния златен клуб и двукратен златен медалист от олимпийски игри - Сидни Кросби в тима на Канада.

Професионалните играчи се завръщат на олимпийската сцена след прекъсване от 12 години, по време на което МОК и Лигата зад океана не можеха да постигнат договорка за участието им. Те запоследно играха в Сочи 2014 и пропуснаха Пьончанг 2018 и Пекин 2022.

Какво ще се случи в Пала Италия Санта Джулия, престои да разберем.