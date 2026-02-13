Кой има право да ни снима и записва?

Темата стана особено важна, след като у нас изтекоха записи от камери в козметични студия и лекарски кабинети без знанието на хората. Видеокамери има почти навсякъде – по улиците, в магазините, в банките и дори в училищата.

Камерите се използват основно за сигурност, например при кражба или инцидент. Българският закон забранява снимането или записването без наше знание и съгласие, освен в специални случаи, описани в закона, като работата на полицията. Местата с видеонаблюдение трябва да са ясно обозначени с табела, а скритите камери са забранени.

При съмнение за нарушение, сигнал може да се подаде до Комисията за защита на личните данни или полицията. Специалистите напомнят – когато снимаме с телефон, винаги първо трябва да попитаме за разрешение.