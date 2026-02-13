Знамето на Етрополе стигна чак до Антарктида

По време на 34-тата българска експедиция на Антарктида, проф. Христо Пимпирев и журналистката Мария Чернева развяха знамето на Етрополе на ледения континент.

Така името на малкият български град отново се озова сред най-далечните точки на планетата. На Антарктида има и връх Етрополе, който носи името на града. Знамето е било подарено от кмета на Етрополе по време на представянето на книгата „Антарктида“ с пожелание то да стигне до ледения континент и да стане символ на връзката между града и българските учени.

34-тата антарктическа експедиция е един от най-важните научни проекти на България. Учените там изследват климата и природните процеси в региона, а сега част от Антарктида вече носи цветовете на Етрополе.