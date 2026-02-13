БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
180 перуки за жени, борещи се с онкологични заболявания, подготвиха в Несебър

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Несебър се проведе доброволческа акция с благородна кауза – подготовка на 180 перуки за жени, борещи се с онкологични заболявания. Инициативата е на Сдружение “Обществен съвет Несебър” и Фондация “Смарт оазис”.
Доброволци се включиха в измиването, подготвянето и опаковането на перуките, които ще бъдат дарени на жени, преминаващи през тежки и изтощителни лечения – като жест на подкрепа, солидарност и надежда.

Облъчване, химиотерапия, загуба на коса – малка част от трудния път на много жени с рак. Но има хора, които подават ръка, дори когато е най-трудно.

Кръстьо Пеев, председател на Сдружение “Обществен съвет Несебър”: “С нас се свърза една местна фондация “Смарт оазис” и ни казаха, че са получили от Западна Европа-Холандия перуки по програма, предназначение за онкоболни. На драго сърце разбира се включихме, предоставихме офиса на “Обществен съвет Несебър”, пуснахме обява и веднага ни писаха различни хора, които искаха да се включат в кампанията.”

Така офисът се превърна в салон за красота. Дами измиват, сресват и оформят 180 перуки – за жени, които трудно излизат навън и избягват огледалото.

Петя Кришкова, фризьор: “Професията ми е такава и реших да направя нещо хубаво. Важното е хидратиращ шампоан, балсамче, за да бъде по-лесна обработката на косата. Много е важна четката, с която решем косите. Да започваме отдолу нагоре, защото иначе се накъсва.”

Всяка перука се подготвя старателно за жена, която дори не познават.

Екатерина, доброволец: “Нямаме някаква гаранция, че на всяка една от нас не може да се случи нещо такова. Помощта е някак си естествена и тя трябва да се дава в такива моменти. Предвид фактът, че идва и най-женския месец и цялата суета, в която сме обвити в ежедневието, хубаво е да има и такива каузи, в които ние да можем да се включим, докато сме здрави и силни.”

Оля, доброволец: “Сгъваме кутии, за да приберем перуките. Трябва по-често да има такива инициативи и да помагаме на хората в нужда. Нямам представа за цифра, но не всеки може да си я позволи.”

Кръстьо Пеев, председател на Сдружение “Обществен съвет Несебър”: “Всяка кутия ще бъде заснета от фотограф, ще разпечатаме снимката, ще в сложим на кутията с малко послание, ще бъде опакована с една панделка, символ на каузата за борба с рака и през раковия център в Бургас ще ги разпространим като за всички онкоболни мъже и жени да могат да вземат такава перука.”

Екатерина, доброволец: “Аз лично бях много впечатлена от качеството на косите. Вие и сами можете да видите-нямат плешиви участъци и са изключително добре поддържани. Това все още са неизмитите и въпреки това изглеждат прекрасно. Смятам, че тези 180 дами ще бъдат щастливи.”

При предаването на перуките на място ще има и фризьор, а всеки желаещ може да дари около 30 сантиметра от косата си. Олесия вече е готова да се раздели със своята.

Олесия: “Не си подстригвам косата много често. За един месец расте с 1 см само. Искам да подаря косата си, за да се изработи нова перука за някоя болна жена.”

Понякога една малка промяна във външния вид е достатъчна, за да върне сили за голямата битка.

