ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

Българско участие: Президентът и премиерът в оставка на конференцията в Мюнхен

Ирина Цонева
Всичко от автора
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Българско участие: Президентът и премиерът в оставка на конференцията в Мюнхен
Снимка: БГНЕС
На Мюнхенската конференция по сигурността България е представена от президента Илияна Йотова, премиерa в оставка Росен Желязков и министрите на външните работи и отбраната.

Президентът вече започна участието си в дискусиите, а по-късно ще разговаря и с върховния представител за Газа Николай Младенов. С него вече се срещнаха Росен Желязков и Георг Георгиев.

Те коментираха възможността България да се включи активно в процеса по възстановяване на Газа. Върховният представител информира българската страна за очакваните развития във връзка с реализирането на втората фаза от плана за възстановяване на Доналд Тръмп.

Премиерът в оставка коментира и дали страната ни ще участва на срещата на Съвета за мир на 19 февруари.

Росен Желязков, министър-председател в оставка: "България ще бъде представена, да. Ще бъде определено от правителството, тъй като знаете, че на 19-ти съвпада предаването на управлението на изпълнителната власт, така както е заявено. Така че ние ще бъдем представени на съответното ниво, което да не бъде повлияно, а да има смисъл на приемственост в тези отношения и участие в тези организации."

