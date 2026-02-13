Българско участие: Президентът и премиерът в оставка на конференцията в Мюнхен

На Мюнхенската конференция по сигурността България е представена от президента Илияна Йотова, премиерa в оставка Росен Желязков и министрите на външните работи и отбраната.
Президентът вече започна участието си в дискусиите, а по-късно ще разговаря и с върховния представител за Газа Николай Младенов. С него вече се срещнаха Росен Желязков и Георг Георгиев.
Те коментираха възможността България да се включи активно в процеса по възстановяване на Газа. Върховният представител информира българската страна за очакваните развития във връзка с реализирането на втората фаза от плана за възстановяване на Доналд Тръмп.
Премиерът в оставка коментира и дали страната ни ще участва на срещата на Съвета за мир на 19 февруари.
Росен Желязков, министър-председател в оставка: "България ще бъде представена, да. Ще бъде определено от правителството, тъй като знаете, че на 19-ти съвпада предаването на управлението на изпълнителната власт, така както е заявено. Така че ние ще бъдем представени на съответното ниво, което да не бъде повлияно, а да има смисъл на приемственост в тези отношения и участие в тези организации."