Българско участие: Президентът и премиерът в оставка на конференцията в Мюнхен

На Мюнхенската конференция по сигурността България е представена от президента Илияна Йотова, премиерa в оставка Росен Желязков и министрите на външните работи и отбраната.



Президентът вече започна участието си в дискусиите, а по-късно ще разговаря и с върховния представител за Газа Николай Младенов. С него вече се срещнаха Росен Желязков и Георг Георгиев.



Те коментираха възможността България да се включи активно в процеса по възстановяване на Газа. Върховният представител информира българската страна за очакваните развития във връзка с реализирането на втората фаза от плана за възстановяване на Доналд Тръмп.

Премиерът в оставка коментира и дали страната ни ще участва на срещата на Съвета за мир на 19 февруари.