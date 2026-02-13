БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Оставиха в ареста полицайката, заловена с над 2 кг кокаин

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази

34- годишната Десислава Павлова била награждавана като граничен полицай 

Оставиха в ареста полицайката, заловена с над 2 кг кокаин
Слушай новината

Окръжният съд в Хасково остави в ареста 34- годишната полицайка, заловена с кокаин за 51 381 евро на "Капитан Андреево". Инспекторът от Охранителна полиция в МВР- Враца Десислава Павлова бе задържана, след като в акумулатор в личната й кола митничарите намериха 2.348 кг кокаин на 10 този месец при опит на младата жена на прекара наркотика към Турция. На митничарите направило впечатление, че сама жена пътува със сравнително стар автомобил „Опел”. Той бил отклонен за проверка, по време на която Павлова споделила, че е била граничен полицаи и дори била командирована на "Капитан Андреево". Опитен митничар открил дрогата, скрита в акумулатора.

Адвокат Гергана Георгиева каза, че Павлова е в шок и не дава никакви обяснения. Адвокатът поиска мярка „домашен арест”, като изтъкна чистото й съдебно минало, както и факта че има дете на 6 г., за което се грижи заедно с майка си. Като полицай в „Гранична полиция” тя е била награждавана, а от две години работи в "Охранителна полиция" във Враца.

Прокуратурата настоя за постоянен арест предвид престъплението, за което Наказателният кодекс предвижда от 10 до 15 години затвор и глоба от 100 000 лева. Според прокурора Николай Трендафилов Павлова купилата Опела, с който е заловена, в Кюстендил, регистрирала го в СДВР, а на следващия ден потеглила за Турция. Тя е шофьор е от септември 2025 г. Срещу нея имало дисциплинарна проверка, тъй като не се явявала на работа. Пред прекия си ръководител заявила, че повече няма да работи.

#Десислава Павлова #Митничарка #пункт "Капитан Андреево" #задържана #кокаин

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото 15-годишно момче, системно е прикривало отсъствия на ученици
4
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото...
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет
5
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства...
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
6
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Регионални

Повдигнаха обвинение на шофьора на тира, прегазил 85-годишна жена в село Петко Каравелово
Повдигнаха обвинение на шофьора на тира, прегазил 85-годишна жена в село Петко Каравелово
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София
Чете се за: 00:45 мин.
Във Видин ще се опитат да подобрят собствения си световен рекорд за най-дълга мартеница Във Видин ще се опитат да подобрят собствения си световен рекорд за най-дълга мартеница
Чете се за: 01:27 мин.
Започва строителството на последния участък на бул. „Тодор Каблешков“ в София Започва строителството на последния участък на бул. „Тодор Каблешков“ в София
Чете се за: 02:45 мин.
Още четири вековни дървета бяха обявени за защитени Още четири вековни дървета бяха обявени за защитени
Чете се за: 01:05 мин.
Двама души са задържани за опит да вкарат в обращение фалшиви евробанкноти в игрални зали в Стара Загора Двама души са задържани за опит да вкарат в обращение фалшиви евробанкноти в игрални зали в Стара Загора
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Ключова промяна в климатичната политика на САЩ - какви ще са...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Стабилизирано е състоянието на 15-годишното момиче, намушкано вчера...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ