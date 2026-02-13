Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София

Тежка катастрофа между два камиона е станала на Северната скоростна тангента при 6-и км в посока автомагистрала "Хемус".

Временно е ограничено движението, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

Турски шофьор е загинал при жестоката катастрофа между два тира на Северната тангента до София.

След удара между двата камиона е избухнал пожар и единият камион е излязъл от пътя.

Трафикът се осъществява по обходен маршрут по път II-18 на Софийския околовръстен път и се регулира от пътна полиция, информират от Пътната агенция.

Кадри: Фейсбук