БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и...
Чете се за: 02:10 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Владимир Илиев: Не можах да се справя с напрежението на тези игри

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Илиян Енев
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Биатлон
Запази

Имах голямото желание да се представя много добре, каза още най-опитният български биатлонист след края на спринта на 10 километра.

владимир илиев
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Владимир Илиев заяви, че не е успял да се справи с напрежението на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Българският биатлонист завърши на 70-то място в спринта на 10 километра.

Пред БНТ Илиев не бе доволен от начина, по който се представи на италианска земя.

Оценявам днешното ми представяне като слабо. Няма какво друго да кажа. 2/2 е много слаба стрелба. Имам напрежение преди и по време на старта. Не мога да се справя с тази стрелба, не знам защо така се получава с тази стрелба на тези игри, но това е спортът. Чувствах се добре, но след 2/2 рязко в главата ми се появяват демотивиращи неща и в последната обиколка изобщо не бях аз.

Опитният състезател разкри и на какво отдава слабата стрелба.

Отдавам го на напрежението. Не знам защо, но го имам. Опитвах се да се справя, но в последните дни и на престрелка, и на индивидуалното го имаше напрежение. Вчера също не се чувствах оптимално на стрелбището. Днес такъв беше резултатът.“

Той коментира и похвалите на Волфганг Пихлер по негов адрес.

„Да, така е. Така съм постигнал и успехите в моята кариера. Както казах, не можах да се справя с напрежението на тези игри. Имах голямото желание да се представя много добре. Знаех, че съм подготвен, но това е биатлонът. Когато единият компонент не се получи, крайният резултат не е добър", завърши Илиев.

Вижте интервюто във видеото!

#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Владимир Илиев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото 15-годишно момче, системно е прикривало отсъствия на ученици
4
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото...
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет
5
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства...
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
6
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Други спортове

Антон Синапов: Със сигурност днес не беше моят старт и не съм доволен
Антон Синапов: Със сигурност днес не беше моят старт и не съм доволен
Константин Василев: Очаквах повече от себе си, но не всеки път очакванията се оправдават Константин Василев: Очаквах повече от себе си, но не всеки път очакванията се оправдават
Чете се за: 01:30 мин.
Даниел Пешков: Не съм доволен Даниел Пешков: Не съм доволен
Чете се за: 01:15 мин.
Марио Матиканов: За първи олимпийски игри мисля, че е добре Марио Матиканов: За първи олимпийски игри мисля, че е добре
Чете се за: 01:57 мин.
Ще има ли нова радост за България - гледайте женския спринт в биатлона в събота по БНТ 1 и БНТ 3 Ще има ли нова радост за България - гледайте женския спринт в биатлона в събота по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.
Пицата и пастата оглавяват подиума за любимите храни на олимпийците Пицата и пастата оглавяват подиума за любимите храни на олимпийците
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната скоростна тангента край София
Шофьор загина при тежка катастрофа между два тира на Северната...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии" Било е проведено учение между ОД на МВР - Монтана и разследваната по случая "Петрохан" "Национална агенция за контрол на защитените територии"
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Ключова промяна в климатичната политика на САЩ - какви ще са...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Стабилизирано е състоянието на 15-годишното момиче, намушкано вчера...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ