Владимир Илиев: Не можах да се справя с напрежението на тези игри

Владимир Илиев заяви, че не е успял да се справи с напрежението на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Българският биатлонист завърши на 70-то място в спринта на 10 километра.

Пред БНТ Илиев не бе доволен от начина, по който се представи на италианска земя.

„Оценявам днешното ми представяне като слабо. Няма какво друго да кажа. 2/2 е много слаба стрелба. Имам напрежение преди и по време на старта. Не мога да се справя с тази стрелба, не знам защо така се получава с тази стрелба на тези игри, но това е спортът. Чувствах се добре, но след 2/2 рязко в главата ми се появяват демотивиращи неща и в последната обиколка изобщо не бях аз.“

Опитният състезател разкри и на какво отдава слабата стрелба.

„Отдавам го на напрежението. Не знам защо, но го имам. Опитвах се да се справя, но в последните дни и на престрелка, и на индивидуалното го имаше напрежение. Вчера също не се чувствах оптимално на стрелбището. Днес такъв беше резултатът.“

Той коментира и похвалите на Волфганг Пихлер по негов адрес.

„Да, така е. Така съм постигнал и успехите в моята кариера. Както казах, не можах да се справя с напрежението на тези игри. Имах голямото желание да се представя много добре. Знаех, че съм подготвен, но това е биатлонът. Когато единият компонент не се получи, крайният резултат не е добър", завърши Илиев.

