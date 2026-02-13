БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Било е проведено учение между ОДМВР-Монтана и...
Чете се за: 02:07 мин.
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за...
Чете се за: 01:02 мин.
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи...
Чете се за: 03:02 мин.
Материали от разследването по случая "Петрохан"...
Чете се за: 01:35 мин.
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само...
Чете се за: 07:47 мин.
Атанас Атанасов за случая "Петрохан": Шоумени...
Чете се за: 10:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марио Матиканов: За първи олимпийски игри мисля, че е добре

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
Запази

Ски бегачът завърши на 50-о място на 10 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

марио матиканов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Мисля, че направих моето бягане, все пак това е моята любима дисциплина и да, получи ми се доста добре днешното състезание. Доволен съм. Това каза пред БНТ Марио Матиканов, който взе участие в интервалния старт на 10 км ски бягане на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Той стартира с номер 43 точно пред легендата Йоханес Клаебо. Норвежецът спечели осмата си олимпийска титла. Матиканов завърши на 50-място на 2 минути и 24 секунди след него.

Запитан дали това му е помогнало, той отговори:

"Да, доста ми помогна. Опитвах се колкото можех да поддържам по-високо темпо."

21-годишният Матиканов направи добро състезание и финишира за 23:00.5 минути на трасето в Тезеро, като остана на около минута и половина от място в топ 10.

Другият български представител - 23-годишният Пешков, се нареди 68-и с 23:54.8 минути.

"Ските ни бяха повече от перфектно. Много добри ски имах днес", обясни Матиканов.

Той е критичен към представянето си и смята, че има доста неща, които трябва да бъдат подобрени у нас, за да имаме по-високи резултати.

"Със сигурност не е много добра оценката ми, но в момента с това разполагаме. Както виждате, големите държави, скандинавските най-вече, с каква техника и какво оборудване имат, така че, за жалост, не мога да кажа много добра оценка за представянето си. Но за първи олимпийски игри, мисля, че е добре", коментира Матиканов.

Вижте интервюто във видеото!

Свързани статии:

Исторческо постижение за Йоханес Клаебо, норвежецът завоюва осмата си олимпийска титла в ски бягането
Исторческо постижение за Йоханес Клаебо, норвежецът завоюва осмата си олимпийска титла в ски бягането
29-годишният норвежец спечели златото на 10 км. свободен стил и...
Чете се за: 01:37 мин.
Даниел Пешков: Не съм доволен
Даниел Пешков: Не съм доволен
Чете се за: 01:15 мин.
#Българи юнаци Милано Кортина 2026 #Милано/Кортина 2026 #Марио Матиканов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
3
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото 15-годишно момче, системно е прикривало отсъствия на ученици
4
Красимир Вълчев: Частното училище, в което е учило убитото...
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет
5
Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства...
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
6
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви издирваните по случая "Петрохан"
6
Фатална развръзка на престъплението без аналог: Откриха мъртви...

Още от: Зимни спортове

Даниел Пешков: Не съм доволен
Даниел Пешков: Не съм доволен
Ще има ли нова радост за България - гледайте женския спринт в биатлона в събота по БНТ 1 и БНТ 3 Ще има ли нова радост за България - гледайте женския спринт в биатлона в събота по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026 Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
28490
Чете се за: 16:55 мин.
Пицата и пастата оглавяват подиума за любимите храни на олимпийците Пицата и пастата оглавяват подиума за любимите храни на олимпийците
Чете се за: 01:40 мин.
Тризнаци от Ямайка на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина Тризнаци от Ямайка на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина
Чете се за: 02:02 мин.
Петък 13 - суеверни ли са олимпийците Петък 13 - суеверни ли са олимпийците
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Било е проведено учение между ОДМВР-Монтана и разследваната по случая "Петрохан" „Национална агенция за контрол на защитените територии“
Било е проведено учение между ОДМВР-Монтана и разследваната по...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна Женева ще е домакин на следващия кръг от преговори за мир в Украйна
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов Срещу 5000 евро гаранция: Съдът отмени домашния арест за бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават Данните за "Петрохан" вече са в парламента, взаимните нападки продължават
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Ключова промяна в климатичната политика на САЩ - какви ще са...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Стабилизирано е състоянието на 15-годишното момиче, намушкано вчера...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Тир блъсна и уби пешеходка край село Петко Каравелово, пътят Велико...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ