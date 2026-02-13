Марио Матиканов: За първи олимпийски игри мисля, че е добре

Мисля, че направих моето бягане, все пак това е моята любима дисциплина и да, получи ми се доста добре днешното състезание. Доволен съм. Това каза пред БНТ Марио Матиканов, който взе участие в интервалния старт на 10 км ски бягане на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина.

Той стартира с номер 43 точно пред легендата Йоханес Клаебо. Норвежецът спечели осмата си олимпийска титла. Матиканов завърши на 50-място на 2 минути и 24 секунди след него.

Запитан дали това му е помогнало, той отговори:

"Да, доста ми помогна. Опитвах се колкото можех да поддържам по-високо темпо."

21-годишният Матиканов направи добро състезание и финишира за 23:00.5 минути на трасето в Тезеро, като остана на около минута и половина от място в топ 10.

Другият български представител - 23-годишният Пешков, се нареди 68-и с 23:54.8 минути.

"Ските ни бяха повече от перфектно. Много добри ски имах днес", обясни Матиканов.

Той е критичен към представянето си и смята, че има доста неща, които трябва да бъдат подобрени у нас, за да имаме по-високи резултати.

"Със сигурност не е много добра оценката ми, но в момента с това разполагаме. Както виждате, големите държави, скандинавските най-вече, с каква техника и какво оборудване имат, така че, за жалост, не мога да кажа много добра оценка за представянето си. Но за първи олимпийски игри, мисля, че е добре", коментира Матиканов.

Вижте интервюто във видеото!