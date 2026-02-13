Абсурдно: Повече от 3500 евро такса смет получи читалището в хисарското село Кръстевич

Фрапантна такса смет получи читалището в хисарското село Кръстевич. Дължимият налог е над 3500 евро, което представлява една трета от държавната субсидия на институцията. Читалищата в района плащат данъка за първи път тази година. От общината започнаха проверка.

Дължимата сума е непосилна за читалището в село Кръстевич.

Любка Йончева – председател на народно читалище „Страхил – 1903“, село Кръстевич: "В писмото пише 3600, в началото помислих, че е лева, много се притесних, после стана веселба – то е в евро т.е. 7200 приблизително данък смет при субсидия 23 000 лева."

За да оцеляват, читалищата освен на субсидия, разчитат на общинска помощ, дарители и проекти, заради което трябва да са изрядни.

Любка Йончева – председател на народно читалище „Страхил – 1903“, село Кръстевич: "Не може да има неплатени осигуровки на служител, не може да има неплатени данъци, защото това ще доведе до отказ на министерството, към което е проекта т.е. влизаме в патова ситуация и омагьосан кръг."

Сградата на читалището е оценена на близо 188 000 евро,което довежда и до по- голяма такса смет.

Любка Йончева – председател на народно читалище „Страхил – 1903“, село Кръстевич: "Скъпа сграда почти като петзвезден хотел. Ако тази такса не отпадне, ако не е някаква техническа грешка, просто ще трябва да затворим врати."

До тази ситуация се стига след като на общинска сесия миналия ноември ,съветниците не са приели предложението на кмета на Хисаря читалищата, които нямат търговска дейност, да бъдат освободени от налога. Така била заложена бомба със закъснител.

Ива Вълчева – кмет на Община Хисаря: "Досега читалищата на територията на Община Хисаря не са плащали данък битови отпадъци. Но това е недостатък, както за ползвателите, така и за Община Хисаря, тя като собственик трябва да си декларира цялата си собственост, която притежава."

И когато декларациите били подадени, се появили огромни суми като тази в Кръстевич.

Ива Вълчева – кмет на Община Хисаря: "Ще направим проверка, ще предекларираме некоректно предадените декларации и стойностите ще бъдат променени."

Следващата година общината отново ще предложи на общинския съвет читалищата да бъдат освободени от такса смет. А дотогава налогът остава.