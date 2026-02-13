Италия е световноизвестна със своята богата и разнообразна кухня. Когато мислим за италианска храна, най-често я асоциираме с пицата и пастата. Пицата произхожда от Неапол, а класическата маргарита е приготвена с домати, моцарела и босилек – цветовете на италианското знаме. Пастата също е символ на страната и се предлага в различни форми и рецепти. Спагети, лазаня, равиоли и много други.

Според проучване пицата и пастата оглавяват подиума за любимите храни на олимпийците. Организаторите са анализирали с какво най-често се хранят атлетите в шестте спортни села в Милано, Предацо, Бормио, Ливиньо, Антерселва и Кортина д'Ампецо.

"Италианският стил очевидно е завладял менюто на атлетите, въглехидратите също. Както знаете, въглехидратите са основен компонент в храненето на спортистите. А пастата и пицата очевидно царуват за голямо удоволствие на нашите спортисти", каза Елизабета Салвадори от организационния комитет.

Салвадори разкри, че търсенето на италианските основни продукти е довело дори до дълги опашки в столовите. С около 2900 спортисти от 92 държави, които официално се състезават в световното шоу, всеки ден в олимпийското село в Милано село се приготвят до 4500 закуски, обяди и вечери, близо 4000 в Кортина д'Ампецо и 2300 в Предацо.

