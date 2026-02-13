БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стабилизирано е състоянието на 15-годишното момиче, намушкано вчера в София

Нощта е преминала спокойно за 15-годишната пациентка, която вчера постъпи в "Пирогов" след инцидент в дома ѝ в столичния район "Оборище". Състоянието ѝ е стабилизирано, но остава тежко. Момичето продължава да е под реанимационно лечение и активно наблюдение в Клиниката по детска реанимация на "Пирогов".

Момичето вчера беше въведено по спешност в операционната за животоспасяваща интервенция. Операцията продължи часове наред и беше извършена от мултидисциплинарен екип.

Другата пострадала при инцидета 78-годишна жена също е в стабилно състояние и е настанена в болница "Царица Йоана - ИСУЛ". При тежкият криминален случай загина момче на 21 гопдини. Мъжът извършил нападенията беше задържан от полицията.

