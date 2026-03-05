Добрият пример: Санитарка два пъти намери големи суми и ги върна на собствениците им

История за добрия пример. Санитар от ИСУЛ два пъти намери лични вещи и големи суми пари и ги върна на собствениците им. Жената получи специална грамота за гражданска доблест от директора на болницата.

Йорданка Димитрова е санитар в ИСУЛ от около 3 месеца. Докато чисти едно от фоайетата на болницата намира портмоне с 2400 лева.

Йорданка Димитрова, санитар УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ": "Обадих се долу на охраната. Дадох си номера, викам, ако търси някой парите, ето номера. Няма и 10 - 15 минути и телефонът ми звънна. Жената нямаше пари в нея."

Изгубеното портмоне било на жена, която чакала за тежка операция. Няколко дни след интервенцията тя потърсила Йорданка.

Йорданка Димитрова, санитар УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ": "Дойде жената, колко имала, толкова ми подаде."

Няколко дни след това Йорданка намира мъжка чанта с телефон, документи и голяма сума пари пред болницата.

Йорданка Димитрова санитар УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ":

"Доста заплати бяха, но това мен не ме съблазнява, защото, благодарим на Бога, все пак свързвам двата края. Така майка ме е възпитала, какво да ти кажа, чуждо да не взимам."

Този път Йорданка се обадила в полицията. А служителите на Пето районно се свързали със собственика. Той също благодарил на Йорданка. А директорът на ИСУЛ я отличил с грамота за гражданска доблест.