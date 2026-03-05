БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Иранците между страха и надеждата - кой управлява...
Чете се за: 14:12 мин.
8132 деца у нас растат без родителска грижа
Чете се за: 04:20 мин.
МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е...
Чете се за: 01:47 мин.
Заради дрон: Въздушното пространство над летището в София...
Чете се за: 01:37 мин.
Екоминистърът за скока на цените на горивата по...
Чете се за: 09:40 мин.
Продължава евакуацията на българи от Близкия изток: Какви...
Чете се за: 05:20 мин.
Възобновяват полетите от Дубай
Чете се за: 00:55 мин.
ОАЕ спират всички полети от и до Дубай
Чете се за: 00:42 мин.

Добрият пример: Санитарка два пъти намери големи суми и ги върна на собствениците им

Альоша Шаламанов
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Йорданка Димитрова получи грамота за гражданска доблест от директора на ИСУЛ

История за добрия пример. Санитар от ИСУЛ два пъти намери лични вещи и големи суми пари и ги върна на собствениците им. Жената получи специална грамота за гражданска доблест от директора на болницата.

Йорданка Димитрова е санитар в ИСУЛ от около 3 месеца. Докато чисти едно от фоайетата на болницата намира портмоне с 2400 лева.

Йорданка Димитрова, санитар УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ": "Обадих се долу на охраната. Дадох си номера, викам, ако търси някой парите, ето номера. Няма и 10 - 15 минути и телефонът ми звънна. Жената нямаше пари в нея."

Изгубеното портмоне било на жена, която чакала за тежка операция. Няколко дни след интервенцията тя потърсила Йорданка.

Йорданка Димитрова, санитар УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ": "Дойде жената, колко имала, толкова ми подаде."

Няколко дни след това Йорданка намира мъжка чанта с телефон, документи и голяма сума пари пред болницата.

Йорданка Димитрова санитар УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ":
"Доста заплати бяха, но това мен не ме съблазнява, защото, благодарим на Бога, все пак свързвам двата края. Така майка ме е възпитала, какво да ти кажа, чуждо да не взимам."

Този път Йорданка се обадила в полицията. А служителите на Пето районно се свързали със собственика. Той също благодарил на Йорданка. А директорът на ИСУЛ я отличил с грамота за гражданска доблест.

Йорданка Димитрова, санитар УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ": "Направила съм едно добро дело пред Бога. Така го почувствах. И дано Бог да ме възнагради от това, което имам аз нужда. Здраве искам."

#йорданка димитрова #УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ" #санитарка

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. на живо по БНТ 3
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от Белия дом
От 4 до 6 седмици ще продължи операцията срещу Иран, очакват от...
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол
САЩ може да вдигнат още санкции върху руския суров петрол
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран атакува Израел, ОАЕ и Бахрейн
Конфликтът в Близкия изток се разраства: Експлозии в Техеран, Иран...
Ирански медии: Болници и летище са ударени при нощни атаки
Ирански медии: Болници и летище са ударени при нощни атаки

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн"
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...

8132 деца у нас растат без родителска грижа
8132 деца у нас растат без родителска грижа
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Чете се за: 04:27 мин.
Евакуацията на българите: Посрещаме три полета с наши сънародници от Дубай Евакуацията на българите: Посрещаме три полета с наши сънародници от Дубай
Чете се за: 01:20 мин.
Мръсен въздух на прицел: Как гражданите могат да търсят правата си в съда? Мръсен въздух на прицел: Как гражданите могат да търсят правата си в съда?
Чете се за: 03:12 мин.
България има нови находища на критични суровини - какво показват последните проучвания? България има нови находища на критични суровини - какво показват последните проучвания?
Чете се за: 03:50 мин.
В цялата страна почетоха загиналите полицаи В цялата страна почетоха загиналите полицаи
Чете се за: 02:22 мин.

МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е любител фотограф, доброволно е предал техниката си
МВР за дрона, затворил летището в София: Установен е любител...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Мръсен въздух на прицел: Как гражданите могат да търсят правата си в съда? Мръсен въздух на прицел: Как гражданите могат да търсят правата си в съда?
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
8132 деца у нас растат без родителска грижа 8132 деца у нас растат без родителска грижа
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега? Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
Чете се за: 14:12 мин.
Близък изток
Тръмп обяви, че в рамките на деня Иран ще бъде ударен много тежко
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Риск от кибератаки в Европа заради войната в Близкия изток
Чете се за: 04:27 мин.
Избрано
Израел към Ливан: Или ще разоръжите Хизбула, или ще платите много...
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Екоминистърът за скока на цените на горивата по бензиностанциите:...
Чете се за: 09:40 мин.
У нас
