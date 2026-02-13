Бум на сватбите за Деня на влюбените в Хасково и Димитровград

Бум на сватбите в Деня на влюбените в Хасково и Димитровград. 22 двойки вече са заявили намерение да станат официално семейства на 14 февруари. И в двата града се утвърждава традицията за безплатна церемония по сключване на граждански брак – подарък от общините за празника на любовта и виното.

Бутилка вино за младоженците, защото 14 февруари е и Трифон Зарезан.

В сградата на община Димитровград подготовката вече тече. Сред младоженците са Симона и Елиян, които ще носят фамилията Димитрови.

„Всяка година гледам снимки от инициативата и си казвам – кога ли ще дойде нашият ред. Тази година реших – време е“, споделя младоженецът.

За тях 14 февруари вече ще бъде „изключително специален ден“.

Секретарят на общината Венета Колева припомни, че инициативата се провежда за 12-а поредна година по решение на кмета и с подкрепата на Общинския съвет. Освен на 14 февруари, интерес има и на 21 ноември – Деня на християнското семейство. А от няколко години се организира и празник на златните сватби за двойките с 50 години съвместен живот.

Общината приветства младите хора, които избират да останат, да работят и да създават семейства в родния си град.