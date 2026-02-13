БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Според Белия дом решението ще намали с 2400 долара на кола разходите на автомобилните производители

Тръмп отмени ключово решение от ерата на Обама за борба с парниковите газове в САЩ
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени ключово научно решение от ерата на Обама, което служеше като правна основа за борбата с емисиите на парникови газове.

Решението прекратява незабавно стандартите за емисии на превозните средства и отваря пътя за отмяна на други екологични регулации. Белият дом нарече отмяната "най-голямата дерегулация в американската история“, като заяви, че тя ще направи колите по-евтини, като намали разходите на автомобилните производители с 2400 долара на автомобил. Решението нанася сериозен удар върху климатичната политика на Съединените щати.

Страната е най-големият източник на парникови емисии, които затоплят планетата.

#разходи за автомобил #емисии на парникови газове #Доналд Тръмп #САЩ

