Започва Мюнхенската конференция за сигурност

По света
България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков и президента Илияна Йотова

Започва Мюнхенската конференция за сигурност
Снимка: АП/БТА
Започва Мюнхенската конференция за сигурност. Форумът събира световни лидери и министри на външните работи и отбраната на фона на настоящата криза на доверие в между Съединените щати и Европа. България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков и президента Илияна Йотова.

Очаква се участието на американския държавен секретар Марко Рубио да върне доверието между трансатлантическите партньори след миналогодишната антиевропейска реч на вицепрезидента Джей Ди Ванс, който обвини европейските лидери, че не поемат отговорност за собствената си отбрана и застрашават западната цивилизация. В рамките на форума Рубио ще се срещне и с украинския президент Володимир Зеленски.

Почетният председател на конференцията Волфганг Ишингер обяви, че тазгодишната награда няма да бъде връчена на известна личност, а на "смелия украински народ", за да обърне внимание, че Русия само симулира мирни преговори докато продължава ударите.

