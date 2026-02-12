БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Димитров: Попаднахме в балансирана и конкурентна група

от БНТ
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Селекционерът на българския национален отбор по футбол за мъже иска играчите му да гледат мач за мач в предстоящите среши от Лигата на нациите.

Александър Димитров
Снимка: Startphoto.bg
Селекционерът на българския национален отбор по футбол за мъже Александър Димитров смята, че тимът попадна в балансирана и конкурентна група за Лигата на нациите.

"Лъвовете" ще премерят сили с Исландия, Естония и победителя от баража Малта – Люксембург.

"В позицията, в която се намираме, не можем да говорим за добър или лош жребий. Това е една балансирана и конкурентна група. Смятам, че Люксембург ще победи Малта. Люксембург се развива много сериозно през последните години. Другият сериозен отбор е този на Исландия, който вече има класиране на световно първенство. Няма да бъде лесно", сподели той в интервю за БНТ.

Според него отборът не трябва да има дългосрочни цели, а да мисли мач за мач.

"Нашите цели са винаги били краткосрочни и най-важно е да спечелим мача, който ни предстои. Спечелим ли всеки мач, който ни предстои, неминуемо ще излезем от това състояние и ще спечелим групата", завърши наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.

