Обилни валежи и захлаждане - завръща ли се зимата?

През нощта от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които утре през деня ще обхванат по-голямата част от страната. Жълт код за значителни по количество валежи е обявен на много места в южните райони, а в югоизточните части от страната ще има и гръмотевици.

Минималните температури в повечето райони ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°. Ще духа до умерен, в източните части временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 7°.

И по Черноморието на много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8° - 9°.

В планините също ще вали дъжд, а над 1500 - 1600 метра – валежите ще бъдат от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Максималните температури в курорти ни ще бъдат от 0° на Алеко до 3° в Боровец и 5° в Банско.

Времето в Европа - валежи от дъжд ще има във Франция и на Пиренейския полуостров, а в Испания се очаква отново да са значителни по количество. В Дания, Германия, и част от Централна Европа ще има валежи и от дъжд, и от сняг. Значителни валежи се очакват и в Южна Италия и голяма част от Източното Средиземноморие. С валежи от сняг ще бъде в по-голямата част от Северна Европа, а температурите на Скандинавския полуостров ще бъдат по-ниски от обичайните за сезона.

Дъжд ще вали и в много райони от Балканите, а в Южна Гърция ще са придружени с гръмотевични бури.

У нас през почивните дни температурите ще останат високи между 12° и 17°. В събота, след временно спиране, след обяд от запад отново ще започнат валежи.

В неделя валежите ще обхванат цялата страна, а повишена вероятност за значителни количества ще има на места в Южна България и източните райони. Северозападният вятър ще се усили и с него ще започне да прониква по-студен въздух. В началото на новата седмица застудяването ще продължи, а с понижението на температурите дъждът на много места ще премине в сняг.

Във вторник сняг ще вали в цялата страна, ще се образува и снежна покривка.