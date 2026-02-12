БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 12:50 мин.

Обилни валежи и захлаждане - завръща ли се зимата?

Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Жълт код за значителни валежи е обявен на много места в южните райони, ще има и гръмотевици

През нощта от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които утре през деня ще обхванат по-голямата част от страната. Жълт код за значителни по количество валежи е обявен на много места в южните райони, а в югоизточните части от страната ще има и гръмотевици.

Минималните температури в повечето райони ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 2°. Ще духа до умерен, в източните части временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 7°.

И по Черноморието на много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8° - 9°.

В планините също ще вали дъжд, а над 1500 - 1600 метра – валежите ще бъдат от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Максималните температури в курорти ни ще бъдат от 0° на Алеко до 3° в Боровец и 5° в Банско.

Времето в Европа - валежи от дъжд ще има във Франция и на Пиренейския полуостров, а в Испания се очаква отново да са значителни по количество. В Дания, Германия, и част от Централна Европа ще има валежи и от дъжд, и от сняг. Значителни валежи се очакват и в Южна Италия и голяма част от Източното Средиземноморие. С валежи от сняг ще бъде в по-голямата част от Северна Европа, а температурите на Скандинавския полуостров ще бъдат по-ниски от обичайните за сезона.

Дъжд ще вали и в много райони от Балканите, а в Южна Гърция ще са придружени с гръмотевични бури.

У нас през почивните дни температурите ще останат високи между 12° и 17°. В събота, след временно спиране, след обяд от запад отново ще започнат валежи.

В неделя валежите ще обхванат цялата страна, а повишена вероятност за значителни количества ще има на места в Южна България и източните райони. Северозападният вятър ще се усили и с него ще започне да прониква по-студен въздух. В началото на новата седмица застудяването ще продължи, а с понижението на температурите дъждът на много места ще премине в сняг.

Във вторник сняг ще вали в цялата страна, ще се образува и снежна покривка.

#прогноза за времето #новини в Метрото

От БНБ отчитат стабилен преход към еврото, Илияна Йотова настоява за по-строг контрол на цените
От БНБ отчитат стабилен преход към еврото, Илияна Йотова настоява...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан" Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Росен Желязков за случая "Петрохан": Това е голяма национална драма Росен Желязков за случая "Петрохан": Това е голяма национална драма
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Парламентарните партии с коментари за ветото на президента върху Изборния кодекс Парламентарните партии с коментари за ветото на президента върху Изборния кодекс
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Комисията за контрол на службите не изслуша ДАНС и прокуратурата за...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Обиски в сгради на ЕК заради нередности при продажби на недвижима...
Чете се за: 00:42 мин.
Европа
Подкрепата за Украйна - акцент в разговорите на министрите на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
