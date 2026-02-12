Росен Желязков след избора на Гюров: Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет

Премиерът в оставка Росен Желязков призова българските политици да не използват случая "Петрохан" за политически цели и предизборна кампания, а да оставят МВР и експертите да си свършат работата. Желязков коментира случая в Белгия, където участва в неформална среща на върха на европейските лидери. Той обеща правителството в оставка да направи всичко възможно за плавно предаване на властта на служебния кабинет, ръководен от Андрей Гюров.

Премиерът в оставка Росен Желязков се обърна с остри думи към българските политици и ги призова да загърбят злободневието и предизборната кампания и да престанат да политизират тази "голяма национална драма". Според него, дори за мъртвите, важи презумпцията за невинност, а политизирането на темата противоречи с разбирането, че България е правова държава.

Росен Желязков, министър-председател в оставка: "Каквото можаха политиците да направят, направиха. Виждате ежедневно по няколко пъти на ден - твърдения, спекулации, внушения и това всичко е с цел политическата престрелка в предизборната кампания. Това нито може да помогне за установяването на обективната истина, нито може да направи така, че експертизите да се случат по-бързо и експертите да работят в спокойна среда, базирано само на професионалния, а не на политически повлияния им опит. След една седмица ще има друг министър на вътрешните работи, други заявки, но аз мисля, че експертите, тези, които представляват правоохранителните органи, не трябва да се влияят от това, че една седмица един е министър, другата - друг, и те ще имат противоречия в политическия аспект."

Желязков смята, че МВР трябва да бъде оставено да работи спокойно, вместо всеки ден да дава информация.

Премиерът в оставка коментира бъдещия служебен кабинет. Според него служебният министър-председател би трябвало да бъде равноотдалечен от всички политически играчи.

Росен Желязков, министър-председател в оставка: "Ако ме питате за моята преценка - Андрей Гюров е един възпитан, ерудиран колега, който познавам от три парламента, в които беше председател на парламентарната група на ПП, а какъв ще е кабинетът ще видим, когато научим имената следващата седмица. Предстоят предизвикателства пред служебния кабинет. Нашето правителство ще направи всичко възможно да има не само плавно предаване, но да остави решени по-голяма част от проблемите в тази сложна обстановка, в която няма бюджет и в която има много висок градус на политическо напрежение."

Желязков не коментира дали България ще присъства на първото заседание на Съвета за мир на Доналд Тръмп, след като Народното събрание все още не е ратифицирано присъединяването. Той напомни, че първото заседание на съвета е на 19 февруари, която е смяната на властта.