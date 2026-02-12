Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров

Президентът Илияна Йотова възложи на Андрей Гюров да предложи състав на служебно правителство. Двамата се срещнаха днес, след като вчера държавният глава посочи подуправителя на Българската народна банка (БНБ) за кандидат за служебен премиер.



До избора на Гюров се стигна, след като в края на януари Илияна Йотова проведе срещи с всеки от потенциалните кандидати за служебен министър-председател, чиито длъжности са посочени в Конституцията.

"Вие ми давате вашето доверие и аз го приемам, въпреки уговорката на един ограничен избор. Ще подходя с разум и отговорност", заяви Гюров.

Вчера президентът посочи Андрей Гюров като кандидат за служебен премиер. До избора на Гюров се стигна, след като той и други четирима от така наречената "домова книга" изразиха готовност да заемат поста на служебен министър-председател.



След получаването на мандата Андрей Гюров има една седмица, за да предложи състав на правителство. Ако всичко е наред, президентът издава указ за назначаване на правителството. И заедно с това определя датата на предсрочните парламентарни избори, в срок до два месеца.