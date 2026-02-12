БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 01:32 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 13:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ТЪРСИ СЕ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР

Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Запази

След получаването на мандата Андрей Гюров има една седмица, за да предложи състав на правителство

Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Президентът Илияна Йотова възложи на Андрей Гюров да предложи състав на служебно правителство. Двамата се срещнаха днес, след като вчера държавният глава посочи подуправителя на Българската народна банка (БНБ) за кандидат за служебен премиер.

До избора на Гюров се стигна, след като в края на януари Илияна Йотова проведе срещи с всеки от потенциалните кандидати за служебен министър-председател, чиито длъжности са посочени в Конституцията.

"Вие ми давате вашето доверие и аз го приемам, въпреки уговорката на един ограничен избор. Ще подходя с разум и отговорност", заяви Гюров.

Вчера президентът посочи Андрей Гюров като кандидат за служебен премиер. До избора на Гюров се стигна, след като той и други четирима от така наречената "домова книга" изразиха готовност да заемат поста на служебен министър-председател.

След получаването на мандата Андрей Гюров има една седмица, за да предложи състав на правителство. Ако всичко е наред, президентът издава указ за назначаване на правителството. И заедно с това определя датата на предсрочните парламентарни избори, в срок до два месеца.

#вицепрезидентът Илияна Йотова #Андрей Гюров #служебен премиер

Водещи новини

Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен" Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам предявено обвинение, чувствам се омерзен"
Чете се за: 13:00 мин.
У нас
Бащата на Лора Христова: Тя намери себе си в биатлона Бащата на Лора Христова: Тя намери себе си в биатлона
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
НА ЖИВО: Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги НА ЖИВО: Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Зеленски отхвърли твърденията на "Файненшъл таймс", че...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
7-дневен траур в Канада след вчерашната стрелба
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Лидерите на страните от ЕС се събират днес на неформална среща на...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ