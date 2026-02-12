БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 12:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Росен Желязков за случая "Петрохан": Това е голяма национална драма

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Запази

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Премиерът в оставка Росен Желязков за първи път коментира темата "Петрохан". Желязков определи случилото се като "голяма национална драма". Той направи това, след като взе участие в неформална среща на лидерите от ЕС.

Росен Желязков, министър-председател в оставка: Аз бих казал, че това е голяма национална драма, защото вълнува всички. Защото вълнува всички, без да може да отговорим на сложни социално-психологически въпроси. Без да можем в момента да загърбим злободневието, предизборната кампания, политическия дебат, да не политизираме тази тема, да знаем, че жертвите и техните близки имат право на това да се запази честта, достойнството и дори за тези, които не са вече сред нас, да важи презумпцията за невиновност. Важното е в тази ситуация да се съберат доказателства за всички релевантни факти и тогава да се правят правилните квалификации съставномерност, да се търси има ли вина, кой е виновен и какво трябва да бъде наказанието.

#национална драма #случаят "Петрохан" #Росен Желяков #разследване

Последвайте ни

ТОП 24

Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
1
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
2
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
3
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
4
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа "Петрохан"
5
Ясни са причините за смъртта на двама от мъжете, намерени край хижа...
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие
6
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за...

Най-четени

Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
1
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
2
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
4
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
5
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското село Българи
6
Издирването на Калушев: Полицията проверила къща в странджанското...

Още от: Политика

Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
ЦИК обяви обществена поръчка, свързана с машинното гласуване на предсрочните избори ЦИК обяви обществена поръчка, свързана с машинното гласуване на предсрочните избори
Чете се за: 01:35 мин.
Борисов: България има нужда от предвидимо управление и ясна външнополитическа посока Борисов: България има нужда от предвидимо управление и ясна външнополитическа посока
Чете се за: 01:22 мин.
България получава финансиране за посетителската инфраструктура в Национален парк „Рила“ България получава финансиране за посетителската инфраструктура в Национален парк „Рила“
Чете се за: 02:32 мин.
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за конфликт на интереси Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за конфликт на интереси
5726
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на правителство: В този кабинет не трябва да има хора на конци Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на правителство: В този кабинет не трябва да има хора на конци
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Росен Желязков за случая "Петрохан": Това е голяма национална драма
Росен Желязков за случая "Петрохан": Това е голяма...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан" Васил Терзиев, Борислав Сандов и Манол Генов по казуса "Петрохан"
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Скандали в парламента заради случая "Петрохан" Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма Започва "Берлинале": Фестивалът ще покаже над 200 филма
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Комисията за контрол на службите не изслуша ДАНС и прокуратурата за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Обиски в сгради на ЕК заради нередности при продажби на недвижима...
Чете се за: 00:42 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ