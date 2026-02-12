Засилване на европейската икономика обсъждат на среща на върха в Белгия

Неформална среща на върха на ЕС се провежда днес в белгийския замък Алден Бизен, в близост до Лиеж. Конкурентоспособността на европейската икономикае в центъра на разговорите. Лидерите обсъждат как да се намали бюрокрацията и пречките пред бизнеса и да се укрепи единният пазар на нашия континет. България е представена на срещата от премиера в оставка Росен Желязков.
Евролидерите очакват Европейската комисия да предложи още тази година конкретни мерки, които да премахнат бариерите пред бизнеса, да опростят правилата и намалят цените на енергията.
Френският президент Еманюел Макрон призова да се действа бързо, а ако държавите от общността не успеят да постигат единство в позицията си, да бъде проучена и възможността за засилено сътрудничество. Франция предлага и общоевропейски заем, който да бъде използван за съживяване на икономиката, Германия и Италия не са превърженици на тази идея. Канцлерът Мерц и премиерът Джорджа Мелони искат по-отворен подход към глобалната търговия и силен натиск за дерегулация. Макрон настоява и за стратегия „Произведено в Европа“ за обществени поръчки и защита на ключови индустрии от агресивна външна конкуренция. Испания – четвъртата по големина икономика в общността го подкрепя.
Фридрих Мерц - канцлер на Германия: "Срещаме се днес тук, в близост до Лиеж, на извънредна среща на върха, на която няма да има решения, а по-скоро дискусия за конкурентоспособността и завършването на европейския единен пазар. Искаме да направим Европейския съюз по-бърз и по-добър. Искаме преди всичко да се погрижим за това да имаме конкурентоспособна индустрия в Европа. Поканихме Енрико Лета и Марио Драги, за да обсъдим тези теми. Радвам се, че Еманюел Макрон и аз, както почти винаги, сме на едно мнение по тези въпроси. Надявам се да направим крачка напред по тези теми, макар и без конкретни решения днес, но да подготвим решенията за след четири седмици за редовната среща на върха в Брюксел."
Еманюел Макрон - президент на Франция: "Радвам се, че сме заедно с канцлера Фридрих Мерц на тази неформална среща, за да обмислим заедно съвсем конкретен план за действие. На едно мнение сме, че е спешно: Европа трябва да действа, констатациите са ясни и в докладите на Драги и Лета. Натискът върху нас се увеличава, заради много силна конкуренция, често нелоялна, заради силния натиск от Китай и митата, наложени от Съединените щати. Всичко това изисква реакция. Приоритетът е да има реакция в кратък срок и да приложим всичко, за което сме съгласни помежду си – опростяване, засилване на вътрешния пазар, енергийните и финансовите въпроси."