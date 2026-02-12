Засилване на европейската икономика обсъждат на среща на върха в Белгия

Неформална среща на върха на ЕС се провежда днес в белгийския замък Алден Бизен, в близост до Лиеж. Конкурентоспособността на европейската икономикае в центъра на разговорите. Лидерите обсъждат как да се намали бюрокрацията и пречките пред бизнеса и да се укрепи единният пазар на нашия континет. България е представена на срещата от премиера в оставка Росен Желязков.

Евролидерите очакват Европейската комисия да предложи още тази година конкретни мерки, които да премахнат бариерите пред бизнеса, да опростят правилата и намалят цените на енергията.

Френският президент Еманюел Макрон призова да се действа бързо, а ако държавите от общността не успеят да постигат единство в позицията си, да бъде проучена и възможността за засилено сътрудничество. Франция предлага и общоевропейски заем, който да бъде използван за съживяване на икономиката, Германия и Италия не са превърженици на тази идея. Канцлерът Мерц и премиерът Джорджа Мелони искат по-отворен подход към глобалната търговия и силен натиск за дерегулация. Макрон настоява и за стратегия „Произведено в Европа“ за обществени поръчки и защита на ключови индустрии от агресивна външна конкуренция. Испания – четвъртата по големина икономика в общността го подкрепя.