Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 13:00 мин.

В неделя ще нахлуе студен атмосферен фронт, сняг ще има другата седмица

Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Снимка: Татяна Добролюбова/Архив
Утре времето ще е облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни в Рило-Родопската област и в централните райони от страната. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и в Дунавската равнина ще се усили до умерен. Минималните температури ще са без особена промяна, дневните слабо ще се понижат и максималните ще са между 4 и 9 градуса, в югоизточните райони до около 12 градуса.

В събота валежите временно ще спрат и облачността ще се разкъса, но след обяд от запад бързо ще се вплътни и вечерта отново ще завали дъжд. Ще е топло за средата на февруари, с максимални температури, предимно между 12 и 17 градуса. През нощта срещу неделя ще се усили южният вятър, особено в югоизточната половина от страната и по северните склонове на планините.

В неделя времето ще е много динамично. Ще има валежи от дъжд, по линията на преминаващия студен фронт, придружени с гръмотевици. Възможни са локални интензивни валежи с временно усилване на вятъра. Максималните температури ще са все още високи, особено в районите с южен вятър - до 18-20 градуса, но от северозапад ще започнат да се понижават.

В понеделник и във вторник времето ще бъде облачно. Ще има северозападен, в Източна България през втория ден и североизточен вятър, ще нахлува студен въздух и дневните температури ще се понижат значително. Във вторник температурите ще са вече почти без денонощен ход - между минус 2° и 3°. Валежите ще продължат, дъждът ще преминава в сняг. Във вторник ще вали в цялата страна и ще се образува снежна покривка.

