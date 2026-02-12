Лидерите на страните от ЕС на неформална среща на върха в Белгия

Лидерите на страните от Европейския съюз се събраха днес на неформална среща на върха, на която ще бъдат обсъдени начините за укрепване на единния пазар, намаляването на бюрокрацията и пречките пред европейския бизнес, както и повишаването на конкурентоспособността на икономиката.
Срещата се състои в белгийския замък Алден Бизен близо до град Лиеж, а България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков. Очаква се лидерите да обсъдят икономическата конкуренция и търговския дисбаланс, а също и начини за намаляване на икономическите зависимости, особено в области като суровините и технологиите. Европейската комисия ще представи плановете си за намаляване на бюрокрацията и опростяване на правилата за европейския бизнес.
Антониу Коща, председател на Европейския съвет: "Днес ще обсъждаме конкурентоспособността. Имаме ясен приоритет - да засилим икономическия растеж в Европа. Ключово за нас е да разкриваме работни места и да запазим социално-икономическия си модел. Това ще стане чрез четири ключови стъпки: трябва да засилим единния си пазар, да премахнем вътрешните пречки и бюрократичните спънки. Нуждаем се от силни капиталови пазари и от инвеститори. Трябва да подкрепим и големите си компании, за да могат те да бъдат конкурентноспособни на световните пазари."