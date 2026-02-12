БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат...
Чете се за: 03:55 мин.
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на...
Чете се за: 01:20 мин.
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 13:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лидерите на страните от ЕС на неформална среща на върха в Белгия

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Лидерите на страните от Европейския съюз се събраха днес на неформална среща на върха, на която ще бъдат обсъдени начините за укрепване на единния пазар, намаляването на бюрокрацията и пречките пред европейския бизнес, както и повишаването на конкурентоспособността на икономиката.

Срещата се състои в белгийския замък Алден Бизен близо до град Лиеж, а България ще бъде представена от премиера в оставка Росен Желязков. Очаква се лидерите да обсъдят икономическата конкуренция и търговския дисбаланс, а също и начини за намаляване на икономическите зависимости, особено в области като суровините и технологиите. Европейската комисия ще представи плановете си за намаляване на бюрокрацията и опростяване на правилата за европейския бизнес.

Антониу Коща, председател на Европейския съвет: "Днес ще обсъждаме конкурентоспособността. Имаме ясен приоритет - да засилим икономическия растеж в Европа. Ключово за нас е да разкриваме работни места и да запазим социално-икономическия си модел. Това ще стане чрез четири ключови стъпки: трябва да засилим единния си пазар, да премахнем вътрешните пречки и бюрократичните спънки. Нуждаем се от силни капиталови пазари и от инвеститори. Трябва да подкрепим и големите си компании, за да могат те да бъдат конкурентноспособни на световните пазари."

#белгийски замък #лидерите на страните от ЕС #неформална среща

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
3
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации
4
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната...
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
5
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
6
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
3
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
4
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Европа

Министрите на отбраната на страните от НАТО обсъждат помощта за Украйна
Министрите на отбраната на страните от НАТО обсъждат помощта за Украйна
Трагедия сроди врачанското село Згориград и италианското Тезеро, каква история се крие? Трагедия сроди врачанското село Згориград и италианското Тезеро, каква история се крие?
Чете се за: 04:15 мин.
Зеленски отхвърли твърденията на "Файненшъл таймс", че готви избори в Украйна Зеленски отхвърли твърденията на "Файненшъл таймс", че готви избори в Украйна
Чете се за: 01:35 мин.
Силни бури се очакват до петък в Италия Силни бури се очакват до петък в Италия
Чете се за: 01:05 мин.
Чешката полиция разби група за наркотрафик, пренасяла кокаин в торти Чешката полиция разби група за наркотрафик, пренасяла кокаин в торти
Чете се за: 01:52 мин.
Присъдата срещу Марин льо Пен ще бъде произнесена на 7 юли Присъдата срещу Марин льо Пен ще бъде произнесена на 7 юли
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за конфликт на интереси
Президентът Илияна Йотова за Андрей Гюров: Отпадат съмненията за...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на правителство: В този кабинет не трябва да има хора на конци Андрей Гюров след получаването на мандат за съставяне на правителство: В този кабинет не трябва да има хора на конци
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има жертва
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Скандали в парламента заради случая "Петрохан" Скандали в парламента заради случая "Петрохан"
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов - "Нямам...
Чете се за: 13:00 мин.
У нас
Бащата на Лора Христова: Тя намери себе си в биатлона
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
НА ЖИВО: Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Зеленски отхвърли твърденията на "Файненшъл таймс", че...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ