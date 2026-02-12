БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Скандали в парламента заради случая "Петрохан"

Християна Димитрова от Християна Димитрова
С декларация на „Има такъв народ“ (ИТН) във връзка със случая „Петрохан“, която доведе до спречкване между депутати от ИТН и „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ), започна заседанието на парламента. Председателят на Народното събрание Рая Назарян даде 15 минути почивка, за да се успокоят страстите в пленарната зала.

Станислав Балабанов, ИТН: "Не мога да повярвам какво се е случвало години наред в една затворена НПО организация, маскирана под формата на НПО защитници. Къде и какво сте правили години наред, какви пари сте раздавали и на кого сте ги раздавали? Призовавам колегите от ПП-ДБ - излизайте и коментирайте тази декларация, призовавам Денков, който подписа указа, с което това училище се създаде, призовавам Божанов, който внесе промени в законите, за да ги пази тези НПО, излизайте един по един и започвайте да коментирате декларацията. От сутринта ви слушам по медиите как не трябвало да се политизира темата. Как не трябва, бе, лицемери? "

Божидар Божанов, ПП-ДБ: "Г-н Балабанов, Вие мислите ли, че ние не сме отвратени от това, което излиза. Лъжете, и ние сме отвратени, и ние имаме деца, и ние се притесняваме за тях. Именно за това настояваме всички документи да бъдат разсекретени, за да видим институциите дали са прикривали нещо, дали е имало политически чадъри. Искаме и с вашите гласове да ги разсекретим. Единственият законопроект, който съм внасял, е за това да забраним на всякакви хора с обвинения по сексуални посегателства, да заемат каквито и е да е функции за работа с деца. Не разделяйте обществото с тези гнусни спекулации."

Тошко Йорданов, ИТН: "Точно ти беше един от хората, които искаха регистъра за педофилите да не влезе в действие, ти ходеше и натискаше ГЕРБ за това. Ти и цялата ви клика сте педераси и подкрепяте педофилите."

Рая Назарян, председател на Народното събрание: "15 минути почивка, докато се успокоите, така няма да стане."

Климент Шопов, "Възраждане": "Вчера в деловодството на НС внесохме промени в Закона за закрила на детето, с които предлагаме част от данните в регистъра на педофилите да бъдат публични. Това включва три имена, дата на раждане, постоянен и настоящ адрес, вида на престъплението и наказанието, което е изтърпял извършителя."

#случаят "Петрохан" #скандали #Парламент

