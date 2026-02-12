Министрите на отбраната на страните от НАТО обсъждат помощта за Украйна

Министрите на отбраната на страните от НАТО заседават днес в Брюксел за помощта за Украйна. В срещата участва и министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов.

Министрите на отбраната на Швеция и Великобритания вече обявиха нови пакети помощ за купуване на боеприпаси за засилване на противовъздушната отбрана на Киев. Във фокуса на дискусиите е и засилването на европейската отбрана на фона на натиска от Съединените щати към европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за сигурността си. Съединените щати са представени на срещата от заместник-министъра на отбраната Елбридж Колби.