Министрите на отбраната на страните от НАТО обсъждат помощта за Украйна

Министрите на отбраната на страните от НАТО заседават днес в Брюксел за помощта за Украйна. В срещата участва и министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов.
Министрите на отбраната на Швеция и Великобритания вече обявиха нови пакети помощ за купуване на боеприпаси за засилване на противовъздушната отбрана на Киев. Във фокуса на дискусиите е и засилването на европейската отбрана на фона на натиска от Съединените щати към европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за сигурността си. Съединените щати са представени на срещата от заместник-министъра на отбраната Елбридж Колби.
Елбридж Колби, заместник-министър на отбраната на САЩ: "Мисля, че имаме много здрава основа да работим заедно като партньори, за едно НАТО, основано на партньорство, а не на зависимост. Наистина завръщане към това, за което НАТО е било създадено първоначално."
Марк Рюте, генерал секретар на НАТО: "НАТО не съществува само за да защитава Европа и Канада, а и за да защитава Съединените щати. А за да бъдат Съединените щати в безопасност, е необходима силна и сигурна Арктика, сигурна Европа, но и сигурен Атлантик. Заедно в това."