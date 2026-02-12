БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министрите на отбраната на страните от НАТО обсъждат помощта за Украйна

Министрите на отбраната на страните от НАТО обсъждат помощта за Украйна
Министрите на отбраната на страните от НАТО заседават днес в Брюксел за помощта за Украйна. В срещата участва и министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов.

Министрите на отбраната на Швеция и Великобритания вече обявиха нови пакети помощ за купуване на боеприпаси за засилване на противовъздушната отбрана на Киев. Във фокуса на дискусиите е и засилването на европейската отбрана на фона на натиска от Съединените щати към европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за сигурността си. Съединените щати са представени на срещата от заместник-министъра на отбраната Елбридж Колби.

Елбридж Колби, заместник-министър на отбраната на САЩ: "Мисля, че имаме много здрава основа да работим заедно като партньори, за едно НАТО, основано на партньорство, а не на зависимост. Наистина завръщане към това, за което НАТО е било създадено първоначално."

Марк Рюте, генерал секретар на НАТО: "НАТО не съществува само за да защитава Европа и Канада, а и за да защитава Съединените щати. А за да бъдат Съединените щати в безопасност, е необходима силна и сигурна Арктика, сигурна Европа, но и сигурен Атлантик. Заедно в това."

