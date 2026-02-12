БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мъж намушка трима души в София, сред които и дете, има...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Йотова връчи мандат за съставяне на служебно...
Чете се за: 04:55 мин.
Случаят "Петрохан": Борислав Сандов -...
Чете се за: 13:00 мин.

Талисманите - неизменна част от Олимпийските игри в Милано/Кортина

Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Олимпийски игри не могат да минат без талисмани.

Едни Олимпийски игри не могат да минат без талисмани. Виждали сте ги навсякъде. Какво представляват обаче и кой стои зад тези популярни човечета, случая Хермелин, сега ще разберем.

Каква точно е целта и замисъла на талисманите тук на игрите?
Първо да забавлява хората, да създава настроение, да се снима с тези, които пожелаят. Толкова много снимки се правят. И това е като цяло. Децата се радват толкова много да се снимат с талисмана.

Колко фотоса се правят горе-долу на ден?
Мисля, че са около 100-200. Зависи колко хора има на съоръжението.

А вашата работа каква е? Да го пазите, може би?
Да, само това е. Да му гарантирам протекция.

Има ли талисман навсякъде, на всяко едно състезание?
Да, да. На всеки стадион или зала има талисман. За параигрите имаме друг талисман.

Колко време на ден отнема тази професия?
Приблизително 2-3 часа. Зависи колко дълги са състезанията.

А как се избират хората, които да влязат в тези костюми?
Трябва да си човек, който е забавен. Трябва и да си екстровертен също така.

Вижте целият репортаж на Стефан Георгиев във видеото!

