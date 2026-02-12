Ще бъде ли преименуван площад „Св. Александър Невски“ в София на "Св. Иван Рилски"?

Предложение площадът „Св. Александър Невски“ в София да бъде преименуван на „Св. Иван Рилски“ предизвика остър спор в Столичния общински съвет. Идеята е внесена от общински съветници от местната коалиция "КОД" и подкрепена от представители на ПП-ДБ, но беше отхвърлена в комисията по култура с гласовете на ГЕРБ, БСП и отцепили се от „Възраждане“.

Иван Сотиров, общински съветник от МК “КОД” в СОС: „Ние предлагаме цялото пространство – сакрално и свещено за България – да носи името на небесния покровител на българския народ, св. Иван Рилски. Става въпрос за цялото пространство, това е редно, защото е въпрос на национално достойнство и самоуважение. Символите имат значение.“

Според него имената на ключови пространства в столицата трябва да отразяват българската история и духовна традиция, а не чуждо влияние.

От БСП се обявиха против промяната.

Иван Виделов, общински съветник от МК “БСП за България” в СОС: „Площадът е топоним, свързан с името на катедралния храм. Той носи това име от създаването си и е познат така не само в София и България, но и по света. В тази обстановка подобно противопоставяне е неуместно.“

По думите му становището на Светия синод също е, че площадът не бива да бъде преименуван.

Темата вероятно ще остане в дневния ред на местната власт и занапред, тъй като вносителите заявиха, че ще продължат да настояват за дебат по въпроса.