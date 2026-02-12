Огромни дупки предизвикаха редица инциденти в Пловдив

Огромни дупки в участъка от "Скобелева майка" до "Ягодовско шосе" в Пловдив предизвикаха серия от инциденти със спукани гуми и изкривени джанти през последните дни.

Автомонтьори в района отчитат увеличен брой клиенти с щети по автомобилите след преминаване през компрометирания пътен участък.

Георги Гатев, кмет на район „Тракия“ : „Тази зима, както всяка друга, получихме редица сигнали за пострадали автомобили и отворили се дупки на "Ягодовско шосе". Решаваме проблема временно със запълване на дупки, но реално пътната инфраструктура тук има нужда от цялостно преасфалтиране.“

По думите му участъкът е около 500 метра, а по предварителни разчети ремонтът би струвал приблизително 90 хиляди евро. Средствата обаче зависят от приемането на национален и съответно общински бюджет.

Гатев допълни: „Проблемът не е само в преасфалтирането. Тук имаме нужда и от светофарна уредба и пешеходна пътека. Задействали сме процедурите по изграждане, но всичко е въпрос на средства и одобрение.“

До намирането на трайно решение дупките ще продължат да се запълват временно, а шофьорите – да бъдат внимателни при преминаване през участъка.

