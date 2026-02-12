БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ще бъде ли сменено ръководството на "Столичен автотранспорт" заради неизгоден договор?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Запази
Ще бъде ли сменено ръководството на "Столичен автотранспорт" заради неизгоден договор?
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

На днешното заседание на Столичния общински съвет ще се разгледа доклад за смяната на ръководството на общинското дружество „Столичен автотранспорт“. Предложението е внесено от общински съветници от ПП-ДБ, „Спаси София“ и „Синя София“.

Преди дни кметът на София официално поиска оставката на директора на общинското предприятие Стилиян Манолов. Като мотиви столичният кмет посочи подписването на договори за десетки милиони, надхвърлящи обхваната на този мандат, както и купуването на 25 автобуса втора употреба на цена до 8 пъти по-висока от пазарната.

Шефът на „Столичният автотранспорт“ от своя страна определи мотивите за исканата му оставка като „несъстоятелни“. Той заяви също, че предприятието купува автобуси по критерии, заложени от Столичния общински съвет.

#„Столичен автотранспорт“ #неизгоден договор #СОС #Столичен общински съвет

Последвайте ни

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от "Петрохан" са влизали въоръжени в екоминистерството
2
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая "Петрохан"
3
Политически престрелки и отзвук в парламента по случая...
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти на трагедията
4
Случаят "Петрохан": Психологически и криминални аспекти...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
5
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната по служебни ангажименти, важно е да не се правят спекулации
6
Деница Сачева: Вътрешният министър не се укрива, а е извън страната...

Най-четени

Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите" в "Петрохан"
1
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с "рейнджърите"...
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“ разкриват последните часове преди трагедията
2
Записи от камерите в района на хижа „Петрохан“...
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без отговор – кой и защо?
3
Румен Петков за „Петрохан“: Двата основни въпроса без...
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца
4
Случаят "Петрохан": Откриха издирваните Ивайло Калушев и...
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и неизвестни (ОБЗОР)
5
Тройното убийство край Петрохан: По следите на Калушев - факти и...
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в „Петрохан“ стои секта
6
Цветлин Йовчев: Трудно е да се каже дали зад убийствата в...

Още от: Регионални

Срутиха се четири тераси на блок в силистренското село Калипетрово
Срутиха се четири тераси на блок в силистренското село Калипетрово
Около 206 хиляди фалшиви евробанкноти бяха открити в Ловешко Около 206 хиляди фалшиви евробанкноти бяха открити в Ловешко
Чете се за: 02:07 мин.
Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали най-много от началото на годината Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали най-много от началото на годината
Чете се за: 03:22 мин.
Полицайка от Враца е задържана с над 2 кг кокаин на Капитан Андреево Полицайка от Враца е задържана с над 2 кг кокаин на Капитан Андреево
Чете се за: 00:47 мин.
Три големи моста и два тунела ще има на обходния път на Кресна Три големи моста и два тунела ще има на обходния път на Кресна
Чете се за: 05:17 мин.
Два тежкотоварни автомобила и пет коли са се блъскали в София Два тежкотоварни автомобила и пет коли са се блъскали в София
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

След по-топлото време до края на седмицата идва ново застудяване
След по-топлото време до края на седмицата идва ново застудяване
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Президентът Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров Президентът Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на служебно правителство на Андрей Гюров
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги Парламентът ще изслуша министъра на икономиката заради необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие Случаят "Петрохан": Проверяват получените разрешителни за оръжие
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Ще бъде ли сменено ръководството на "Столичен...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс,...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ