Ще бъде ли сменено ръководството на "Столичен автотранспорт" заради неизгоден договор?

На днешното заседание на Столичния общински съвет ще се разгледа доклад за смяната на ръководството на общинското дружество „Столичен автотранспорт“. Предложението е внесено от общински съветници от ПП-ДБ, „Спаси София“ и „Синя София“.

Преди дни кметът на София официално поиска оставката на директора на общинското предприятие Стилиян Манолов. Като мотиви столичният кмет посочи подписването на договори за десетки милиони, надхвърлящи обхваната на този мандат, както и купуването на 25 автобуса втора употреба на цена до 8 пъти по-висока от пазарната.

Шефът на „Столичният автотранспорт“ от своя страна определи мотивите за исканата му оставка като „несъстоятелни“. Той заяви също, че предприятието купува автобуси по критерии, заложени от Столичния общински съвет.