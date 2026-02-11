БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
По-топло време от обичайното през следващите дни

Снимка: Татяна Добролюбова
Сравнително по-топло от обичайното за февруари, ще остане времето през следващите дни. В петък и събота на места максималните температури ще бъдат между 12° и 17°.

Тази вечер след полунощ в Южна България ще започнат валежи от дъжд, по-значителни в Родопите. В Източна България ще духа слаб до умерен южен вятър. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в София – около 0°. През деня в по-голямата част от Южна България, а след обяд в Източна ще вали дъжд. Ще духа слаб до умерен южен вятър. Максимални температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 10°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, след обяд с валежи, които към края на деня от юг ще започнат да спират. Ще духа до умерен южен вятър.

В планините ще вали дъжд, а над около 2000 метра - сняг. По-значителни ще са валежите в Родопите, Странджа, и Източна Стара планина. Ще духа слаб и умерен южен вятър.

Студено и на много места с валежи от сняг ще е в северната половина от Европа. Дъжд ще вали в Западна и много страни от Централна Европа. Обилни валежи придружени от гръмотевици ще има в Италия. Дъжд ще вали и в източната част на Балканския полуостров.

У нас в петък на много места ще бъде с валежи от дъжд, по-значителни в Рило-Родопската област и в централните райони от страната. В събота вечерта отново ще завали дъжд. Максимални температури ще бъдат между 12° и 17°. В неделя ще има валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици. Възможни са локални интензивни валежи с временно усилване на вятъра. Максималните температури ще са все още високи, особено в районите с южен вятър – до 18°-20°.

В началото на новата седмица със северозападен вятър ще нахлува по-студен въздух и дневните температури ще се понижат значително.

