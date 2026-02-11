БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт...
Чете се за: 03:22 мин.
Президентът наложи вето върху промените в Изборния...
Чете се за: 03:55 мин.
Президентът Йотова избра Андрей Гюров за служебен премиер
Чете се за: 00:32 мин.
Жечо Станков: България договори удължаване на дерогацията...
Чете се за: 02:35 мин.
Манол Генов разказа, че представители на НПО-то от...
Чете се за: 07:32 мин.
Георги Първанов: Виждам троен модел - Борисов, Пеевски и...
Чете се за: 04:30 мин.

Божидар Саръбоюков оглави световната ранглиста, Христо Илиев счупи 48-годишен национален рекорд

от БНТ
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Отлично представяне за българските лекоатлети.

Божидар Саръбоюков
Снимка: БТА
Божидар Саръбоюков стана №1 в света за сезона в скока на дължина. Българският талант подобри националния рекорд за втори път само в рамките на три дни. Състезателят на Димитър Карамфилов спечели първо място с 8.45 м. на турнира в зала от златното ниво на Световната атлетика в Белград.

Резултатът на Саръбоюков го класира на 10-о място във вечната световна ранглиста в зала. Европейският шампион в зала победи олимпийския първенец Милтиадис Тентоглу от Гърция, който се класира втори с 8.27 м., и бронзовия медалист от световния шампионат в зала през миналата година Оскар Маклауд от Ямайка с 8.22 м. Саръбоюков направи отлична серия с 4 опита над 8.20 м.

В сериите на 60 м Христо Илиев подобри националният рекорд с 6.54 сек. Така 21-годишният атлет пробяга най-късия спринт с 4 стотни по-бързо от постижението на Петър Петров от 1978 г. Илиев завърши втори в серията си, като само хилядни от секундата го разделиха от победителя Дженс Рейнолд Фернандес. Постижението на възпитаника на Валя Демирева е четвърто в ранглистата на Европа за сезона, с което той покри норматива за световното първенство в зала в полския град Торун, което БНТ 3 ще излъчва от 20 до 22 март. На финала Илиев закъсня на старта и това предопредели четвъртото му място, също с отлично постижение - 6.66 сек. Шампион с 6.52 сек е унгарецът Доминик Иловски.

За атлета на сливенския клуб "Михаил Желев" това е втора корекция на личното му постижение само в рамките на три дни, след като в събота на турнир в София регистрира 6.61 сек. Другият българин в дисциплината Никола Караманолов остана на крачка от финала, след като завърши пети в своята серия с 6.72 сек.

В скока на дължина при дамите Пламена Миткова се класира четвърта с личен рекорд за сезона 6.44 м. Победителка с 6.61 м. е представителката на домакините от Сърбия Милица Гардашевич.

Репортаж от състезанията ще откриете във видеото.

#Христо Илиев #Божидар Саръбоюков

Спортни новини 11.02.2026 г., 20:50 ч.
Спортни новини 11.02.2026 г., 20:50 ч.
Днес на Игрите 11.02.2026 г. Днес на Игрите 11.02.2026 г.
Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано/Кортина Стела Янчовичина: Нямам търпение да стъпя на пистите в Милано/Кортина
Чете се за: 02:32 мин.
Павлина Филипова: Целият екип на Българската федерация по биатлон допринесе за успеха на Лора Христова Павлина Филипова: Целият екип на Българската федерация по биатлон допринесе за успеха на Лора Христова
Чете се за: 03:12 мин.
Милена Тодорова: Трябва да се концентрирам върху това, което правя на тренировка и да го покажа на състезания Милена Тодорова: Трябва да се концентрирам върху това, което правя на тренировка и да го покажа на състезания
Чете се за: 01:07 мин.
Лора Христова след награждаването: Много съм щастлива, че успях да взема бронз, за мен означава много Лора Христова след награждаването: Много съм щастлива, че успях да взема бронз, за мен означава много
Чете се за: 01:45 мин.

Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Лора Христова завоюва бронзов медал в индивидуалния старт на 15 км...
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Кой е Андрей Гюров? Кой е Андрей Гюров?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Случаят "Петрохан" на фокус в парламента Случаят "Петрохан" на фокус в парламента
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина Президентът наложи вето върху промените в Изборния кодекс, ограничаващи секциите в чужбина
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Проверяват разрешителните за оръжието, притежавано от Калушев и...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Идва ли краят на войната? "Файненшъл таймс": Избори и...
Чете се за: 03:47 мин.
По света
Цените на храните: Млечните продукти и зеленчуците са поскъпнали...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
