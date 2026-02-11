Божидар Саръбоюков оглави световната ранглиста, Христо Илиев счупи 48-годишен национален рекорд

Божидар Саръбоюков стана №1 в света за сезона в скока на дължина. Българският талант подобри националния рекорд за втори път само в рамките на три дни. Състезателят на Димитър Карамфилов спечели първо място с 8.45 м. на турнира в зала от златното ниво на Световната атлетика в Белград.

Резултатът на Саръбоюков го класира на 10-о място във вечната световна ранглиста в зала. Европейският шампион в зала победи олимпийския първенец Милтиадис Тентоглу от Гърция, който се класира втори с 8.27 м., и бронзовия медалист от световния шампионат в зала през миналата година Оскар Маклауд от Ямайка с 8.22 м. Саръбоюков направи отлична серия с 4 опита над 8.20 м.

В сериите на 60 м Христо Илиев подобри националният рекорд с 6.54 сек. Така 21-годишният атлет пробяга най-късия спринт с 4 стотни по-бързо от постижението на Петър Петров от 1978 г. Илиев завърши втори в серията си, като само хилядни от секундата го разделиха от победителя Дженс Рейнолд Фернандес. Постижението на възпитаника на Валя Демирева е четвърто в ранглистата на Европа за сезона, с което той покри норматива за световното първенство в зала в полския град Торун, което БНТ 3 ще излъчва от 20 до 22 март. На финала Илиев закъсня на старта и това предопредели четвъртото му място, също с отлично постижение - 6.66 сек. Шампион с 6.52 сек е унгарецът Доминик Иловски.

За атлета на сливенския клуб "Михаил Желев" това е втора корекция на личното му постижение само в рамките на три дни, след като в събота на турнир в София регистрира 6.61 сек. Другият българин в дисциплината Никола Караманолов остана на крачка от финала, след като завърши пети в своята серия с 6.72 сек.

В скока на дължина при дамите Пламена Миткова се класира четвърта с личен рекорд за сезона 6.44 м. Победителка с 6.61 м. е представителката на домакините от Сърбия Милица Гардашевич.

Репортаж от състезанията ще откриете във видеото.