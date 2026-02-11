БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Срутиха се четири тераси на блок в силистренското село Калипетрово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Русе
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Снимка: БНТ
Инцидент в жилищна кооперация в силистренско село. Парапети на четири от терасите на един от блоковете в Калипетрово са се срутили. По чудо няма пострадали.

Инцидентът е станал тази сутрин в кооперация, построена през 80-те години. Парапет на последния етаж пада и повлича перилата на балконите под него.

Сформирана е общинска комисия, която да прецени дали жилищата подлежат на събаряне, а на собствениците да бъдат предоставени други. Апартаментите са бивша общинска собственост и са разпродадени на желаещи за символични суми преди години.

