Историята на олимпийските значки

Докато олимпийската мания завладя Италия, една друга страст, неразделна част от най-големия спортен форум в света, също изживява поредния си епизод. Колекционери на значки от цял свят винаги придружават олимпийските игри в търсене на поредното съкровище. Сета те се събраха в Милано, за да си разменят сувенири и да разкажат паметни истории.

Кевин Стоуърс от Атланта е започнал тази традиция още през лятото на 1996, когато неговият град е домакин на олимпийски игри. Тогава той се запознава с Джим Шмит от Милуоки и двамата стават добри приятели покрай общата им страст да колекционират олимпийски значки. Стоуърс има редица трофеи от най-различни олимпийски игри, национални комитети, медийни компании и редица спонсори, като всички те разказват истории от шестте олимпийски игри, които е посетил с Шмит.

Повече можете да видите във видеото!

Автор: Амира Йорданова