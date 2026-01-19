БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души,...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Неизгоден договор? Съветници от ПП-ДБ алармират за покупка на автобуси за София на завишени цени

bnt avatar logo от Елена Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
Неизгоден договор? Съветници от ПП-ДБ алармират за покупка на автобуси за София на завишени цени
Слушай новината

За скандална обществена поръчка на "Столичния автотранспорт "алармират общински съветници от ПП-ДБ. По думите им дружеството се кани да закупи автобуси втора ръка на много по-висока цена от тази в германски автокъщи. От "Столичния автотранспорт" в позиция заявиха, че няма да купуват такива автобуси.

Стилян Манолов, изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт“: "Автобусите, които предстои да бъдат закупени, ще отговарят на всички изисквания за безопасност. Като изпълнителен директор няма да подпиша нито един договор, който нарушава принципите на безопасност и икономическа рентабилност по отношение на превозните средства, обслужващи столичани и гостите на града".

Бойко Димитров - общински съветник: "Подготвят поръчка за автобуси, които стават 15-20 хил. евро дори с докарването да ги сложим 20-30 хил. евро и залагат прогнозна стойност 100 хил. евро., т.е. още когато те публикуват поръчката е пределно ясно, че това дава възможност за огромни схеми."

Симеон Ставрев - общински съветник: "Не знам г-н Мустафа, никога не съм го виждал, не съм го чувал. Интересно ми е как купува, ето това е информация от Търговския регистър, как купува и вече е собственик на фирмата и колко е пресметлив този човек, защото след като я купува - веднага участва в поръчка, с която иска да направи горница 8 пъти над това, което би платил. Съмнявам се, че доставката на едни автобуси от Германия, които би трябвало да дойдат на собствен ход, струва 8 пъти повече от цената им."

#неизгоден договор #Столичен автотранспорт #автобуси

Последвайте ни

ТОП 24

Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
1
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник
2
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в...
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
3
Протести с искане за справедливост за убийството на Пейо Пеев
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат ледените дни?
4
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат...
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
5
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката "Гражданска отговорност"
6
Срив в системата на МВР спря издаването на застраховката...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
6
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч

Още от: Регионални

Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Жена загина в катастрофа край Карлово Жена загина в катастрофа край Карлово
Чете се за: 00:40 мин.
Внимание, шофьори: Безстопанствени коне на пътя Троян - Кърнаре Внимание, шофьори: Безстопанствени коне на пътя Троян - Кърнаре
Чете се за: 03:27 мин.
Служители на спрения дървопреработвателен завод в Търново излизат на протест Служители на спрения дървопреработвателен завод в Търново излизат на протест
Чете се за: 03:25 мин.
Изследват вейпа, който прати в болница 15-годишно момче, изпило преди това 5 енергийни напитки Изследват вейпа, който прати в болница 15-годишно момче, изпило преди това 5 енергийни напитки
Чете се за: 03:15 мин.
От днес до 18 юли спира движението на метрото между станциите „Сливница“ и „Обеля“ От днес до 18 юли спира движението на метрото между станциите „Сливница“ и „Обеля“
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ)
39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията Ръст на болни от грип в Бургас, свикват щаба за борба с епидемията
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил Доживотен затвор грози двамата русенци, задигнали 235 000 евро от инкасо автомобил
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Илия Проданов за Меркосур: Евтини южноамерикански продукти ще...
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Внимание, шофьори: Безстопанствени коне на пътя Троян - Кърнаре
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Казусът "Гренландия": Тръмп с още по-категорични заплахи...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ