Неизгоден договор? Съветници от ПП-ДБ алармират за покупка на автобуси за София на завишени цени

За скандална обществена поръчка на "Столичния автотранспорт "алармират общински съветници от ПП-ДБ. По думите им дружеството се кани да закупи автобуси втора ръка на много по-висока цена от тази в германски автокъщи. От "Столичния автотранспорт" в позиция заявиха, че няма да купуват такива автобуси.

Стилян Манолов, изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт“: "Автобусите, които предстои да бъдат закупени, ще отговарят на всички изисквания за безопасност. Като изпълнителен директор няма да подпиша нито един договор, който нарушава принципите на безопасност и икономическа рентабилност по отношение на превозните средства, обслужващи столичани и гостите на града".

Бойко Димитров - общински съветник: "Подготвят поръчка за автобуси, които стават 15-20 хил. евро дори с докарването да ги сложим 20-30 хил. евро и залагат прогнозна стойност 100 хил. евро., т.е. още когато те публикуват поръчката е пределно ясно, че това дава възможност за огромни схеми."

Симеон Ставрев - общински съветник: "Не знам г-н Мустафа, никога не съм го виждал, не съм го чувал. Интересно ми е как купува, ето това е информация от Търговския регистър, как купува и вече е собственик на фирмата и колко е пресметлив този човек, защото след като я купува - веднага участва в поръчка, с която иска да направи горница 8 пъти над това, което би платил. Съмнявам се, че доставката на едни автобуси от Германия, които би трябвало да дойдат на собствен ход, струва 8 пъти повече от цената им."