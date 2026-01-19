БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
39 са вече жертвите на влаковата катастрофа в Испания, десетки ранени са в болница (СНИМКИ)

Ива Стойкова от Ива Стойкова
По света
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Най-малко 39 души загинаха при тежка влакова катастрофа в Испания. Два влака се блъснаха, след като единият е дерайлирал. Повече от 70 души са в болница. Състоянието на 24 от тях е тежко. Сред пострадалите има и деца. Води се разследване. На място са спасителни екипи.

Трагедията се разиграва близо до Адамус в андалуската провинция Кордоба около 19:40 ч. местно време вчера. Сблъскват се два високоскоростни влака - единият на италианска частна компания с 300 пътници, пътуващ за Мадрид, и влак на испанската компания "Ренфе" с 200 пътници, движещ се по маршрут от испанската столица към югоизточния град Уелва.

Хорхе, пътник в испанския влак: "Първо имаше внезапно спиране. За част от секундата последва друг, много по-силен удар, полетяха куфари, дрехи и хора из целия вагон.“

Хуан, пътник в испанския влак: "Усетихме, че влакът пада, всички се втурнаха да излизат".

Монсе Руис, пътник: "Светлините угаснаха. Седях на последните места във вагона, когато паднах, ударих си гърба. Някои хора крещяха. Куфарите паднаха върху главите им".

Испанският транспортен министър Оскар Пуенте съобщи, че повечето от жертвите и ранените са били в предните вагони на втория влак, който пътувал от Мадрид за Уелва. Два от вагоните се врязали в насип. Според министъра е необичайно влак да дерайлира на права отсечка, която наскоро е била ремонтирана.

Повечето от пътниците в двата влака са испанци, пътуващи от и към Мадрид след уикенда. Движението на влакове в Южна Испания е спряно и вероятно няма да бъде възобновено през целия ден.

Испанската жп мрежа а втората най-голяма в света след китайската, с дължина над 4000 километра и свързва над 50 града в цялата страна. Най-тежката влакова катастрофа в Испания беше през 2013 г., когато високоскоростен влак дерайлира в Галисия - тогава загинаха 40 души, а 140 бяха ранени.

Снимки: ЕПА/БГНЕС и АП/БТА

#Испания #жертви #влак #влакова катастрофа

