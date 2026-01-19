Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души, ранените са около 100

Най-малко 21 души загинаха при тежка железопътна катастрофа в южна Испания. Ранените са около 100, от тях 25 души са сериозно пострадали.

Снимки: БГНЕС

Властите още изясняват причините за инцидента, при който два високоскоростни влака се сблъскаха близо до град Адамус, в андалуската провинция Кордоба.

Високоскоростен влак на италианска частна компания със 100 пътници е дералирал, докато се е движел от Малага за Мадрид и е паднал на съседния релсов път. Това е станало причина за излизането от релсите и на насрещен влак на испанската компания "Ренфе", в който са пътували около 300 души.

Движението на влакове в южна Испания е спряно.



