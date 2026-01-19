БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази

Предeпидемична е обстановката в Силистра и Бургас

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Официално – от днес Добрич е в грипна епидемия. Областта е втората в страната, след Варна, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки.

До 25 януари учениците минават на онлайн обучение. Спират се свижданията в болниците, профилактичните прегледи и имунизациите. Най-висока е заболеваместта сред децата от 0 до 4 години - почти 1 140 души, сочат данните на местната здравна инспекция. А най-ниска - сред пенсионерите.

Предeпидемична е обстановката в Силистра и Бургас. Очаква се в следващите дни още области на обявят грипна епидемия.

#противоепидемичните мерки #грип #Добрич

Последвайте ни

ТОП 24

Почина актьорът Иван Несторов
1
Почина актьорът Иван Несторов
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
2
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в понеделник
3
Студът настъпва още – жълт код за ниски температури и в...
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
4
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за Радослав Янков
5
Тервел Замфиров с исторически триумф в Банско, трето място за...
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат ледените дни?
6
Нова студена вълна обхвана България – докога ще продължат...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
4
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
5
Мистерия в небето над Северозападна България
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
6
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч

Още от: Здраве

Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол Хазарт, хоспитализации и фалшификации: (Не)възможният контрол
5323
Чете се за: 15:32 мин.
Удължава се срокът на забраната за износ на някои инсулини и антибиотици Удължава се срокът на забраната за износ на някои инсулини и антибиотици
Чете се за: 02:42 мин.
Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме? Грипът атакува: На прага на епидемия ли сме?
Чете се за: 02:40 мин.
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов" След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
157007
Чете се за: 01:10 мин.
Разпространението на грипа - очаква се още области да обявят грипна епидемия до дни Разпространението на грипа - очаква се още области да обявят грипна епидемия до дни
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Грипът настъпва: Въвеждат противоепидемични мерки в Добрич от днес
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души, ранените са около 100 Влакова катастрофа в Испания: Загинали са поне 21 души, ранените са около 100
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Правната комисия продължава работата по промените в Изборния кодекс Правната комисия продължава работата по промените в Изборния кодекс
Чете се за: 01:00 мин.
Политика
До -12°: Жълт код за студено време До -12°: Жълт код за студено време
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
След неуспешните мандати: Румен Радев трябва да назначи служебен...
Чете се за: 01:02 мин.
Политика
Единство: ЕС отговори на заплахата за мита на Тръмп
Чете се за: 03:25 мин.
По света
ЕС ще заседава извънредно заради Гренландия
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Каква ще е колекционерската стойност на левовете?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ