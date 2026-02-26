БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Напрежение пред кабинета на главния прокурор в Съдебната...
Чете се за: 00:55 мин.
Отиде си големият рицар на българския театър Асен Шопов
Чете се за: 00:40 мин.
Андрей Янкулов за Теодора Георгиева: Поредният тежък удар...
Чете се за: 01:30 мин.

След донорска ситуация българин и двама румънци получиха шанс за нов живот

Чете се за: 01:25 мин.
У нас
След донорска ситуация българин и двама румънци получиха шанс за нов живот
Снимка: Снимката е илюстративна
Българин и двама румънци получиха шанс за нов живот, след като близките на 37-годишна жена взеха благородното решение да дарят нейните органи. Донорската ситуация бе реализирана от екип на "Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда", с координатор доц. д-р Биляна Каменова. Началник на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение е проф. д-р Николай Младенов.

В резултат на това 46-годишен мъж получи шанс за живот, след като екип на Военномедицинска академия – ВМА, ръководен от проф. д-р Ивелин Такоров, извърши поредната успешна чернодробна трансплантация.

Поради липса на подходящи реципиенти в България двата бъбрека – бяха предоставени на Румъния по линия на споразумението между двете страни. Според информация от лечебните заведения пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация.

Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция "Медицински надзор" изразяват искрени съболезнования към близките на донора и дълбока благодарност за тяхното благородно решение, взето в труден момент, да спасят човешки животи. Благодарност се изказва на екипите на лечебните заведения.

