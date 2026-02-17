Над 600 млади лекари положиха Хипократова клетва

Около 70% от лекарите завършили Медицинския университет в София през 2025 г. планират да останат в България. Сред най-желаните специалности са анестезиология, педиатрия и хирургия. Випуск `2025 положи Хипократовата клетва в присъствието на президента Илияна Йотова и футболната легенда Христо Стоичков.

"В името на всички богове и богини, които вземам за свидетели, поемам върху себе си тази клетва."

След 6 години лекции, упражнения и изпити в Медицинския университет в София 243-ма българи и 361 чужденци положиха Хипократова клетва. Четирима са взели 43 семестриални и 5 държавни изпита с отлични оценки. Сред отличниците е доктор Ивамина Балтова.

д-р Ивамина Балтова: "Аз съм учила по 12 часа. Понякога в сесия и по 16 за да мога във всяка една област да бъда донякъде адекватна да насоча човека дори ако не е за мен да знам къде мога да го насоча".

Четиримата отличници получиха приза "Златен Хипократ".

д-р Ивамина Балтова: "За мен е чест, но никога не ми е било голяма цел точно това".



д-р Трифон Попов: "Тя е едно голямо признание на целия този труд през всичките тези години".

Доктор Попов е решил да специализира детски болести.

д-р Трифон Попов: "Работата с деца установих, че ми дава много голямо удоволствие и затова като логичен избор направих това да специализирам детски болести".

А доктор Балтова от няколко седмици специализира офталмология.

д-р Ивамина Балтова: "Офталмологията за мен е една медицина, която събира изключително много болести в един малък орган и е като съвсем отделна от останалата медицина".

И двамата млади лекари са решили да останат в България.

д-р Ивамина Балтова: "Възможностите за развитие в България аз смятам, че са безгранични". д-р Трифон Попов: "Тук е моята родина и тук е най-логичното място, където да продължа развитието си."

Президентът Йотова заяви, че институцията ще продължи да помага на младите лекари.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Ние застанахме зад младите лекари, когато се чу техният глас на висок тон. Затова, че те имат права имат право на бъдеше и винаги ще бъде така".

Специален гост на дипломирането на младите лекари беше Христо Стоичков, който е кръстник на единия отличник д-р Трифон Попов.

Христо Стоичков: "Не се предавайте, защото до днес беше лесно да се учи. От утре е още по-трудно, защото трябва да се грижите за всички нас".

Около 170 млади лекари ще влязат в здравната ни система през тази година.