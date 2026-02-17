БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна

Карина Караньотова
Репортер: Светлин Балкански
Чете се за: 03:02 мин.
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Първият очевидец на трагедията в "Петрохан", близък на Ивайло Калушев, Деян Илиев, не се издирва. След като е разпитан от полицията, той изчезва от къщата си в село Гинци, заедно с съпругата си, мексиканката Лола. Дали са в Мексико или другаде, не е потвърдено, но на този етап Деян не е необходим на разследването. Телефонът му е иззет. Наше разследване показва, че при издаването на разрешителните на всички оръжия на Калушев и групата му, началник на районното управление в Монтана е Петко Шумански.

Вече 17 ден полицията е блокирала пътя към хижа "Петрохан". Там продължава да се провежда разследване. Днес на разклона за хижата имаше паркиран автомобил на Европейската агенция за гранична и брегова охрана Frontex.

Иначе къщата на Деян Илиев, който първи откри телата на тримата пред хижа "Петрохан", е празна. Заедно с жена си, мексиканката Лола, те още преди няколко дни или вече цяла седмица са напуснали къщата си там и никой не е чувал за тях и не ги е виждал. Местните хора ги определят като необщителни и неинтегрирани в тамошното общество. Жителите на с. Гинци дори не подозирали и за близките отношения на семейството с Калушев. Именно Илиев е съобщил, че е видял голяма група мъже с АТВ-та в района на хижата.

По неофициална информация, хората с АТВ-тата са установени и вече са разпитани от полицията. Установено е, че те са се движили в района на хижата, но не по пътя за самата хижа, както от МВР още преди няколко дни казаха, там е установено движение само на автомобили на Калушев и неговата организация.

Относно издаването на разрешителните на оръжията на групата, отговорността за това е Службата за контрол на опасните обществените средства, но тази служба е под шапката на районните управления и на областните дирекции. И в тази връзка справката показва, че при издаването на разрешителните на 16 броя оръжия през август 2021 г. директор на областната дирекция на МВР в Монтана е Красимир Кирилов, а разрешителните са на името на един от откритите мъртви пред хижа "Петрохан" Ивайло Иванов.

При издаването на разрешителните за двата пистолета на Ивайло Калушев и на 23-годишния Николай Златков, пък директор на областната дирекция е Бисер Йончев. През цялото това време началник на районното управление е Петко Шумански, който би трябвало със своя подпис да е издал тези разрешителни.

#случаят Петрохан #случаят "Петрохан" #случая "Петрохан" #хижа на Петрохан

