Счупиха стъкло на офис на "Величие" в София

Снимка: илюстративна
Офис на партия "Величие" в София осъмна със счупено стъкло. От формацията на Ивелин Михайлов твърдят, че получават непрестанни заплахи. Подозират връзка между счупеното стъкло и палежа на колата на кмета на Бистрица заради разкрития за незаконни сметища.

Стъклото било счупено тази нощ. Алармата не се задействала. Работещите в офиса видяли зеещата дупка на входната врата сутринта.

Радослав Иванов, "Величие": "Като насреща се виждаше, че една от картините, които са в офиса е паднала по лице. И действително установихме, че е хвърлен голям камък в офиса. БНТ: А защо не се е включила алармата? - Нямаме информация още. От СОТ не са ни дали отговор защо."

На място пристигнали представители на охранителната фирма на обекта както и полиция. Взели камъка като веществено доказателство. От "Величие" подозират връзка между счупеното стъкло и палежа на колата на кмета на Бистрица.

Радослав Иванов - "Величие": "Симпатизанти на "Величие" откриха, че има нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в Бистрица, включително и в реката, която е в близост, което доведе до нови скандали. Мога да кажа, че виждат хората, които са от подземния свят, които ги извършват тези неща врагове в наше лице. Аз също съм заплашван, Ивелин Михайлов е заплашван, нашите близки са заплашвани."

Събират се и записи от камери в района на инцидента, за да се изясни кой е счупил стъклото.

