БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло...
Чете се за: 04:45 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата...
Чете се за: 03:32 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Историята на Милена Атанасова - доброволец на Зимните олимпийски игри

Стефан Георгиев от Стефан Георгиев
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Милена Атанасова е доброволка в Предацо и докторант в университета в Тренто.

Историята на Милена Атанасова - доброволец на Зимните олимпийски игри
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Спортистите винаги са в центъра на полезрението на Олимпийските игри. На подобен форум обаче изобилства и от невидими герои, които ежедневно помагат за организацията му - доброволците.

Българката Милена Атанасова е доброволка в Предацо. Докторант в университета в Тренто - Италия и се занимава с анализ на сателитни изображения с изкуствен интелект.

"Винаги съм мечтала да бъда част от толкова голямо спортно събитие като Олимпийските игри. От друга знам, че е много трудно да се организират такива мащабни събития и е нужна каквато и да е помощ", сподели тя в интервю за БНТ.

Българката разказа каква може да бъде доброволческата работа.

"Случва се с кандидатстване. Преди една година кандидатствах, след това преминах през обучения. Има много различни видове работа, в зависимост в коя сфера. Има хора, които работят върху пистите, може би повече физическа работа. Има и такива, които са в Олимпийското село при спортистите и им помагат с информация. Има такива, които работят с публиката. Като цяло – различни видове. Аз съм в едно от бюрата по информация в Олимпийското село в Предацо. Там идват различни спортисти, или членове на делегации на различни комитети. Питат на за състезания, транспорт, опитваме се да помогнем с каквото можем", допълни тя.

Вижте целия обект във видеото.

Свързани статии:

Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 18:40 мин.
#Зимни олимпийски игри 2026 #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата на Валери Андреев
3
Случаят "Петрохан": БНТ се сдоби с показанията на бащата...
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу всеки, който ги свързва със случая "Петрохан"
4
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу...
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
5
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на...
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с полицейската акция и случващото се около Калушев
6
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с...

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
3
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: Milano Cortina 2026 (Видео)

Всички погледи са към Хаити
Всички погледи са към Хаити
Марина Георгиева: В българския спорт има много препятствия, които останалите не виждат Марина Георгиева: В българския спорт има много препятствия, които останалите не виждат
Чете се за: 02:37 мин.
Веселин Цинзов: Марио Матиканов и Даниел Пешков се справиха страхотно Веселин Цинзов: Марио Матиканов и Даниел Пешков се справиха страхотно
Чете се за: 01:22 мин.
Отборният спринт в ски бягането ще даде отговор на много въпроси - гледайте финалите в сряда по БНТ 3 Отборният спринт в ски бягането ще даде отговор на много въпроси - гледайте финалите в сряда по БНТ 3
Чете се за: 00:30 мин.
Българската мъжка щафета завърши 12-а в Антхолц-Антерселва, злато за Франция Българската мъжка щафета завърши 12-а в Антхолц-Антерселва, злато за Франция
Чете се за: 02:15 мин.
Константин Василев: Това е най-доброто ми състезание до момента, стабилизирах стрелбата прав Константин Василев: Това е най-доброто ми състезание до момента, стабилизирах стрелбата прав
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
България ще бъде представена на 19 февруари във Вашингтон на първото заседание на Съвета за мир България ще бъде представена на 19 февруари във Вашингтон на първото заседание на Съвета за мир
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата Георги Александров остава в ареста Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата Георги Александров остава в ареста
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Нова версия за атаките срещу кмета на Бистрица Самуил Попов
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Тръбата на раздора: Унгария и Словакия обвиняват Украйна в изнудване
Чете се за: 03:35 мин.
По света
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са на ръба
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
"Лекс.bg": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ