Историята на Милена Атанасова - доброволец на Зимните олимпийски игри

Спортистите винаги са в центъра на полезрението на Олимпийските игри. На подобен форум обаче изобилства и от невидими герои, които ежедневно помагат за организацията му - доброволците.

Българката Милена Атанасова е доброволка в Предацо. Докторант в университета в Тренто - Италия и се занимава с анализ на сателитни изображения с изкуствен интелект.

"Винаги съм мечтала да бъда част от толкова голямо спортно събитие като Олимпийските игри. От друга знам, че е много трудно да се организират такива мащабни събития и е нужна каквато и да е помощ", сподели тя в интервю за БНТ.

Българката разказа каква може да бъде доброволческата работа.

"Случва се с кандидатстване. Преди една година кандидатствах, след това преминах през обучения. Има много различни видове работа, в зависимост в коя сфера. Има хора, които работят върху пистите, може би повече физическа работа. Има и такива, които са в Олимпийското село при спортистите и им помагат с информация. Има такива, които работят с публиката. Като цяло – различни видове. Аз съм в едно от бюрата по информация в Олимпийското село в Предацо. Там идват различни спортисти, или членове на делегации на различни комитети. Питат на за състезания, транспорт, опитваме се да помогнем с каквото можем", допълни тя.

Вижте целия обект във видеото.