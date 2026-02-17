Марина Георгиева: В българския спорт има много препятствия, които останалите не виждат

Марина Георгиева е на мнение, че в българския спорт има много препятствия, които останалите не виждат. Бившата състезателка в шорттрека смята, че всеки един спортист ежедневно преминава през тях.

Участничката на две олимпиади коментира и състезанията в шорттрека на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо в предаването „Днес на Игрите“ по БНТ.

„По никакъв начин не ми липсва олимпийския лед. Изживяла съм си всяка една секунда и минута на всеки един триумфален старт. Не мисля, че ми липсва по някакъв начин, интересно ми е да наблюдавам от другата страна. Отстрани нещата изглеждат доста по-различно, но ме връщат във всеки един мой спомен и гледайки шорттрека, усещам всяка една стъпка, крачка, пулс, адреналин и болката в краката“, бяха нейните първи думи.

Тя даде своето мнение относно доминацията на Европа в този спорт на италианска земя.

„По никакъв начин не ме изненадва, това са много силни състезатели, които дават заявка от много дълги години. Това не е нещо, което е дошло изведнъж от никъде. Всеки един медал е завоюван с изключително много труд. Относно доминацията на Касандра Велзебур., това е изключително представяне на нидерландката. Аз я гледам от дълго време. Не са никак изненадващи нейните успехи, тя в последните години доминира на европейски и световни първенства, както и световни купи. Очакваха от нея тези медали, радвам се, че ги постигна с такъв резултата:, каза бившата състезателка по адрес на нидерладката.

Бившата олимпийската състезателка се върна назад и говори за моментите, в които не е чувствала достатъчно подкрепена по време на своята спортна кариера.

„Много са тези моменти. За съжаление, в българския спорт това е на дневен ред и е ежедневна борба за всеки спортист, защото има много препятствия, които останалите не виждат, но те съществуват и всеки един от нас се бори с това нещо постоянно“, поясни Георгиева.

Повече от интервюто с Марина Георгиева можете да видите във видеото!