БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло...
Чете се за: 04:45 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата...
Чете се за: 03:32 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Марина Георгиева: В българския спорт има много препятствия, които останалите не виждат

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Запази

Те съществуват и всеки един от нас се бори с това нещо постоянно, заяви бившата състезателка по шорттрек в предаването "Днес на Игрите" по БНТ.

марина георгиева
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Марина Георгиева е на мнение, че в българския спорт има много препятствия, които останалите не виждат. Бившата състезателка в шорттрека смята, че всеки един спортист ежедневно преминава през тях.

Участничката на две олимпиади коментира и състезанията в шорттрека на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо в предаването „Днес на Игрите“ по БНТ.

По никакъв начин не ми липсва олимпийския лед. Изживяла съм си всяка една секунда и минута на всеки един триумфален старт. Не мисля, че ми липсва по някакъв начин, интересно ми е да наблюдавам от другата страна. Отстрани нещата изглеждат доста по-различно, но ме връщат във всеки един мой спомен и гледайки шорттрека, усещам всяка една стъпка, крачка, пулс, адреналин и болката в краката“, бяха нейните първи думи.

Тя даде своето мнение относно доминацията на Европа в този спорт на италианска земя.

„По никакъв начин не ме изненадва, това са много силни състезатели, които дават заявка от много дълги години. Това не е нещо, което е дошло изведнъж от никъде. Всеки един медал е завоюван с изключително много труд. Относно доминацията на Касандра Велзебур., това е изключително представяне на нидерландката. Аз я гледам от дълго време. Не са никак изненадващи нейните успехи, тя в последните години доминира на европейски и световни първенства, както и световни купи. Очакваха от нея тези медали, радвам се, че ги постигна с такъв резултата:, каза бившата състезателка по адрес на нидерладката.

Бившата олимпийската състезателка се върна назад и говори за моментите, в които не е чувствала достатъчно подкрепена по време на своята спортна кариера.

Много са тези моменти. За съжаление, в българския спорт това е на дневен ред и е ежедневна борба за всеки спортист, защото има много препятствия, които останалите не виждат, но те съществуват и всеки един от нас се бори с това нещо постоянно“, поясни Георгиева.

Повече от интервюто с Марина Георгиева можете да видите във видеото!

#Марина Георгиева #Българи юнаци Милано Кортина 2026 #"Днес на Игрите" #Милано/Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на Калушев след разпита в полицията
3
"Животът ми е в опасност": Пред БНТ говори съседът на...
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу всеки, който ги свързва със случая "Петрохан"
4
От ПП предупреждават, че ще предприемат правни действия срещу...
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с полицейската акция и случващото се около Калушев
5
Жителите на село Българи изразяват притеснения във връзка с...
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
6
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев

Най-четени

Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на столичната "Топлофикация"
1
Ивайло Калушев се интересувал от ПВУ и от приватизацията на...
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за самоубийство
2
Майката на Калушев: Ивайло никога не е говорил директно за...
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от 5 януари
3
Откритото в кемпера под връх Околчица дете не е било на училище от...
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите не могат да се сведат до една версия
4
Психологът Росен Йорданов за случая "Петрохан": Мотивите...
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в частното училище край София
5
Красимир Вълчев: Ивайло Калушев е изнесъл лекция само веднъж в...
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава, производството намалява
6
От началото на годината: Потреблението на ток се увеличава,...

Още от: Зимни

ЗОИ Милано/Кортина 2026: Александра Фейгин, кратка програма (ГАЛЕРИЯ)
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Александра Фейгин, кратка програма (ГАЛЕРИЯ)
ЗОИ Милано/Кортина 2026: Александра Фейгин, кратка програма (ВИДЕО) ЗОИ Милано/Кортина 2026: Александра Фейгин, кратка програма (ВИДЕО)
Александра Фейгин: Не мисля, че шансовете ми за участие във волната програма са големи Александра Фейгин: Не мисля, че шансовете ми за участие във волната програма са големи
Чете се за: 01:30 мин.
Лора Христова ще бъде на първи пост в женската щафета на България по биатлон на 4х6 км Лора Христова ще бъде на първи пост в женската щафета на България по биатлон на 4х6 км
Чете се за: 01:37 мин.
Гледайте кратката програма при жените тази вечер по БНТ 3 Гледайте кратката програма при жените тази вечер по БНТ 3
Чете се за: 00:37 мин.
Олимпийският огън като атракция Олимпийският огън като атракция
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
МВР публикува разширен доклад за сдружението на Ивайло Калушев
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна Следите на Калушев в с. Гинци: Къщата на изчезналия Деян Илиев в селото е празна
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство? Кабинетът "Гюров": Кой влиза в новото служебно правителство?
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права Отиде си Джеси Джаксън – борецът за граждански права
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Делото "Сияна": Обвиняемият за катастрофата Георги...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Нова версия за атаките срещу кмета на Бистрица Самуил Попов
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Тръбата на раздора: Унгария и Словакия обвиняват Украйна в изнудване
Чете се за: 03:35 мин.
По света
"Лекс.bg": Продължават съдебните производства във връзка...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ