Румънски плувец е победител в анкетата „Спортист на Балканите“

Румънският плувец Давид Попович е победител в 52-то издание на анкетата на БТА „Спортист на Балканите“ за 2025 г. Втора позиция заема сръбският баскетболист Никола Йокич, а тежкоатлетът Карлос Насар е на трето място.

Насар, световен и европейски шампион и рекордьор в изтласкването и двубоя, е отличен със специален приз на БТА за български спортист на Балканите. Волейболният ас Александър Николов се нареди девети в класацията.

Призовете се определят чрез допитване до националните информационни агенции на Балканите.