В Румъния обсъждат въвеждането на задължително медийно и дигитално образование

Румънският парламент обсъжда въвеждането на нов задължителен предмет – медийно и дигитално образование. Ако законът бъде приет, новият предмет ще стартира от учебната 2027-2028 година. Целта на инициативата е да намали зловредното влияние на социалните мрежи, като подобри информираността и критичното мислене сред учениците.

Според вносителя на законопроекта Йонуц Строе от Националлибералната партия, за да се ориентират децата във все по-дигитализирания свят е необходимо такъв предмет да стане част от основната програма, както в началното училище, така и в гимназията.

Предвижда се да бъдат наети на работа учители, специализирани в областта на дигиталното образование или да се проведат специални обучения за учителите, които ще преподават този предмет. Разходите за цялата програма трябва да бъдат поети от бюджета.

Според скорошно изследване на организацията Save the children (Спасете децата) повече от 70% от румънските деца прекарват над три часа онлайн, най-вече в социалните мрежи. Според социолозите 60% от децата са били подложени на тормоз по интернет, а цели 75% са срещали съдържание свързано със залагания, алкохол или цигари. Осем от десет деца са имали контакт с лица, които не познават в реалния свят.

Законопроектът си поставя за цел румънските ученици да придобият способност за критичен анализ на медийното съдържание, да могат да идентифицират погрешните и подвеждащите информации, да разбират алгоритмите на видимостта в онлайн пространството, както и да познават правилата за сигурност и начините за защита на личните си данни.