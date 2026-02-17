БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Антон Синапов: Доволен съм от резултата

Знаех, че това ми е последният старт на олимпиада и исках да поне в един да дам всичко от себе си и да покажа каквото мога, каза още българинът след края на участието си на Игрите в Милано/Кортина.

антон синапов доволен съм резултата
Антон Синапов остана доволен от резултата, който постигна българската щафета на 4 по 7.5 километра на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Българските биталонисти записаха 12-то място, което е второто най-добро постижение в историята на дисциплината за мъжкия квартет след осмото място в Калгари 1988.

Синапов потегли 14-и, а пред БНТ сподели, че не му е било лесно.

Честно казано, аз съм доволен от резултата. Лично за мен усещах, че ми беше тежко, но още от началото реших малко по-тактически да подходя и съм радостен, че малко придвижих щафетата“, започна той.

Знаех, че това ми е последният старт на олимпиада и исках да поне в един да дам всичко от себе си и да покажа каквото мога. Усещам удоволствие, че точно на щафетата ми се получиха нещата. Успях да се събера заради отбора и да покажа добър резултат“, каза Синапов.

Повече от интервюто с Антон Синапов можете да гледате във видеото!

