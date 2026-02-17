БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Държавата отпуска още 270 000 евро за охраната на Паметника на съветската армия

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
До този момент от бюджета са изхарчени над 685 000 евро или 1,3 млн. лева за обекта

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Държавата ще плати още 270 000 евро за охрана на демонтираните бронзови фигури и барелефи, част от Паметника на съветската армия. Това реши на днешното си заседание Министерския съвет.

В сумата са включени още наем на скеле и наем на ограда за обезопасяването на монумента. Сумата се отпуска на областния управител на София.

Справка в Държавен вестник показва, че до този момент са платени 685 764 евро или над 1,3 млн. лева за охрана и обезопасяване на съоръжението от 2023 г. насам. И до този момент части от паметника остават на територията на Княжеската градина в София.

Демонтажът на Паметника на Съветската армия започна преди три години. Съдът обаче спря премахването на паметника след като от него бяха отстранени повечето от фигурите.

