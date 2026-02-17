Владимир Илиев: За мен тази Олимпиада беше провал

Владимир Илиев определи като провал своето участие на Зимните олимпийски игри в Милано/ Кортина д‘Ампецо. Българинът участва в щафетата 4х7,5 километра заедно с Антон Синапов, Константин Василев и Благой Тодев, която завърши на 12-о място.

Пред БНТ Илиев поясни, че е се справил с трасето, но отново е срещнал проблеми със стрелбата.

„Състезанието ми се стори доста бързо. Смятам, че се справих доста добре по трасето, в стрелбата отново допуснах грешки. Имах голямо желание да настигна предните отбори, знаех, че съм много близко до голяма група и исках по-бързо да се случат нещата. Смятам, че имах много добро време по трасето и спрямо стартовата ми позиция направих това, което можах“, каза Илиев.

Опитният олимпиец говори и за цялостното си представяне на най-големия спортен форум.

„Не много добро, честно казано. За другите не мога да говоря, но като цяло за мен тази олимпиада беше провал. Аз не съм човек, който се предава Ще анализирам нещата, има три световни купи до края на сезона, ще се опитам да отпусна това напрежение и да покажа това, което мога. Функционално съм много добре и ме е яд, че не успях да се справя със стрелбата", сподели той.

Илиев разкри и как се чувства след края на последното си участие на най-големия спортен форум, който е пето за него.

„Да, радва ме, но както казах, исках да се представя достойно на тези игри. Смятам, че бях способен на Топ 10, но това е биатлонът. Сами виждате – няколко пропуска на стрелбището и отиваш назад. Това е спортът, другите са по-подготвени на този етап и това успях да направя аз“, коментира биатлонистът.

Той не скри как се чувства спрямо представянето на неговата половинка – Милена Тодорова, която остана на крачка от бронз на италианска земя.

„Тя е човекът, който заслужава най-много. Върви по моите стъпки, много се труди, всичко го постига с много тренировки и трудолюбие. Ще дойде и нейният момент, не на всеки се получава на олимпийски игри, но тя е много силна, аз вярвам в нея и ще се представи достойно на масовия старт. Защо да не мечтаем и за медал. Следващите състезания и следващата година ще са по-силни“, завърши Илиев.

