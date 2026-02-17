БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българската мъжка щафета завърши 12-а в Антхолц-Антерселва, злато за Франция

Спорт
Родният квартет записа второто си най-добро класиране в историята на родния биатлон на олимпийски игри, без наказателна обиколка

Слушай новината

Българската мъжка щафета в биатлона зае 12-о място в старта на 4х7,5 километра от програмата на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026. На трасето в Антхолц-Антерселва Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Антон Синапов финишираха за 1:23:42.5 часа, използваха десет допълнителни патрона в осемте си стрелби и не допуснаха наказателна обиколка.

Началото бе обещаващо, след като Тодев поведе колоната в първите над километър и половина. На първата стрелба той използва два допълнителни патрона и излезе 18-и, а след втората си визита на рубежа предаде щафетата на 17-а позиция.

Владимир Илиев, за когото това бе последно олимпийско участие в кариерата, задържа отбора в средата на подреждането, макар да се нуждаеше от общо пет допълнителни патрона в двете стрелби. България остана 17-а преди третия пост.

Дебютантът на зимни Игри Константин Василев направи най-силното представяне в състава. Той стреля без грешка както от легнал, така и от прав и изкачи тима до 14-ата позиция, съкращавайки част от изоставането спрямо водещите.

Антон Синапов затвърди стабилното представяне на рубежа, като допусна само един пропуск в стрелбата от прав и изведе България до крайното 12-о място на 3:47.3 минути зад победителите.

Олимпийската титла спечели Франция с време 1:19:55.2 часа, следвана от Норвегия на 9.8 секунди. Бронзовите медали останаха за Швеция, която финишира на 57.5 секунди от шампионите.

Класирането е второ най-добро за България в мъжка щафета на олимпийски игри след осмото място в Калгари през 1988 година и потвърждение за стабилния напредък на тима в последните сезони.

